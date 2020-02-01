"Новое Радио" раскрывает подробности своей музыкальной премии





Самые влиятельные персоны российского шоу-бизнеса встретятся 21 февраля в Москве на церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS».

Кто из номинантов станет обладателем престижной статуэтки — Золотой Сирены — организаторы держат в строжайшем секрете. Зрителей на «ВТБ Арене» ждёт выступление главных фрешменов сезона и три супершоу на одной сцене от трёх российских суперзвёзд: Басты, «Руки Вверх!» и Little Big.



Выбрать достойных заслуженной награды в шести категориях — «лучшая группа», «лучшая коллаборация», «лучший продюсер», «прорыв года», «лучший артист», «лучшая артистка» — «Новое Радио» пригласило признанных профессионалов музыкальной индустрии:



Александр Блинов — генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia;

Александр Кауфман — основатель музыкального лейбла Kaufman Label, продюсер певца Тимы Белорусских;

Александр Хорошковатый — композитор, поэт, продюсер группы 30.02;

Алексей Романоф — популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель и солист группы «Винтаж»;

Алексей Чумаков — популярный певец, музыкант, композитор, саунд-продюсер;

Алёна Михайлова — музыкальный продюсер, сооснователь продюсерского центра Velvet Music;

Андрей Дроздов — программный директор «Нового Радио»;

Андрей Сергеев — генеральный директор продюсерского центра Леонида Агутина;

Арина Дмитриева — генеральный директор Sony Music Entertainment Russia;

Байгали Серкебаев — музыкант, музыкальный продюсер, основатель группы A'Studio;

Баста — рэп-исполнитель, поэт, музыкальный продюсер, совладелец творческого объединения Gazgolder;

Виктор Дробыш — композитор, музыкальный продюсер, Заслуженный артист РФ;

Владимир Шурочкин — музыкант, продюсер певицы Нюши;

Денис Ковальский — музыкальный продюсер, композитор, поэт, основатель продюсерского центра Kovalskiy Production;

Диана Арбенина — популярная певица, рок-музыкант, поэтесса, солистка группы «Ночные снайперы»;

Дима Билан — популярный певец, композитор, Заслуженный артист РФ;

Дмитрий Коннов — генеральный директор музыкального лейбла Universal Music Russia;

Екатерина Худошина — музыкальный редактор «Нового Радио»;

Ёлка — популярная певица;

Игорь Николаев — популярный певец, музыкант, композитор, поэт, музыкальный продюсер, Народный артист РФ;

Кирилл Лупинос — музыкант, генеральный директор звукозаписывающей компании Effective Records;

Константин Сидорков — директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте»;

Леонид Руденко — диджей, электронный музыкант и музыкальный продюсер;

Макс Барских — популярный певец, композитор, поэт;

Мария Зайцева — популярная певица, музыкант, композитор, солистка группы #2Маши;

Мария Опарина — генеральный директор музыкального лейбла «Первое музыкальное Издательство»;

Мария Шейх — популярная певица, поэтесса, солистка группы #2Маши;

Наталья Силина — главный редактор «Нового Радио»;

Николай Дуксин — генеральный директор творческого объединения Gazgolder;

Оксана Шурочкина — хореограф, продюсер певицы Нюши;

Полина Гагарина — популярная певица, композитор;

Роман Емельянов — генеральный продюсер «Нового Радио»;

Сергей Лазарев — популярный певец;

Шура Би-2 — рок-музыкант, композитор, сооснователь и солист группы «Би-2»;

Яна Рудковская — музыкальный продюсер;

Artik — популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель и солист группы Artik & Asti;

Bahh Tee — популярный певец, поэт;

ST — рэп-исполнитель, поэт.



Вместе со звёздными судьями решали, кто получит престижную Золотую Сирену, и слушатели станции. Более 170 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании на сайте awards.newradio.ru и в сообществе «ВКонтакте» vk.com/newradio.



Впервые в истории отечественной музыкальной индустрии ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia и другие — объединились, чтобы определить «лучший сингл» и «лучший альбом». Лидеры в этих номинациях будут названы на основании сводных данных о тиражах, онлайн-продажах и количестве скачиваний треков в Сети.



Один из самых востребованных в российском шоу-бизнесе режиссёров Алан Бадоев стал куратором номинации «лучшее видео». Жюри под его руководством, изучив статистику просмотров наиболее популярных музыкальных клипов на ключевых интернет-площадках, выбрало победителя.



Заметным событием станет и сама церемония «Новое Радио AWARDS». Автор оригинальной постановки — четырёхкратный лауреат премии ТЭФИ*, член Академии российского телевидения и один из создателей отечественной версии шоу «Голос» — Андрей Сычёв. Впервые суперхедлайнерами будут сразу три артиста, которые неизменно собирают многотысячные залы по всей стране и за её пределами, а общее количество просмотров их видео в Интернете у каждого из них перевалило за миллиард. Популярный рэпер Баста, культовая группа «Руки Вверх!» и провокационный рейв-проект Little Big выступят перед публикой с большими концертными программами. На сцену выйдут и другие яркие хитмейкеры: Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, HammAli & Navai, kOtmOs, NILETTO, Zivert. Проведёт церемонию известный своим безжалостным чувством юмора стендап-комик Илья Соболев.



Обладателем специальной внеконкурсной награды от «Нового Радио» в номинации «за вклад в развитие музыки» станет Народный артист Российской Федерации, недавно отметивший 60-летний юбилей — Игорь Николаев.



Онлайн-трансляция пре-шоу и церемонии будет доступна на vk.com/newradio.ru, хештег премии #НРА2020.

Полный список номинантов «Новое Радио AWARDS 2020»: awards.newradio.ru



Телеверсию премии покажет НТВ.





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Автор фото: пресс-служба



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