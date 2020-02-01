"Нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети любят друг друга, им нравится проводить время вместе. Мы уже больше недели находимся в больнице - у Ошин обнаружили тяжелую форму желтухи. Очень больно видеть следы на пяточках моей малышки, оставшиеся после анализов крови. Надеюсь, свежий тест покажет, что она идёт на поправку" - прокомментировала фотографии Йовович. Напомним, что за считанные недели до родов актриса сообщила своим подписчикам, что очень тяжело переносит беременность, однако сами роды, как стало известно, прошли без осложнений.
Милла Йовович призналась, что её новорожденная дочь борется с болезнью
Вчера, 03:48
Третий ребенок знаменитой актрисы Милы Йовович появился на свет почти две недели назад, 2 февраля.
На днях выяснилось, что после родов малышка и 44-летняя звездная мама до сих пор не покинули клинику, потому как у девочки, получившей имя Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон, обнаружили тяжелую форму желтухи. В личном блоге Милы появились снимки новорожденной вместе со старшими дочерьми актрисы и супругом Полом Андерсоном.
"Нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети любят друг друга, им нравится проводить время вместе. Мы уже больше недели находимся в больнице - у Ошин обнаружили тяжелую форму желтухи. Очень больно видеть следы на пяточках моей малышки, оставшиеся после анализов крови. Надеюсь, свежий тест покажет, что она идёт на поправку" - прокомментировала фотографии Йовович. Напомним, что за считанные недели до родов актриса сообщила своим подписчикам, что очень тяжело переносит беременность, однако сами роды, как стало известно, прошли без осложнений.
"Нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети любят друг друга, им нравится проводить время вместе. Мы уже больше недели находимся в больнице - у Ошин обнаружили тяжелую форму желтухи. Очень больно видеть следы на пяточках моей малышки, оставшиеся после анализов крови. Надеюсь, свежий тест покажет, что она идёт на поправку" - прокомментировала фотографии Йовович. Напомним, что за считанные недели до родов актриса сообщила своим подписчикам, что очень тяжело переносит беременность, однако сами роды, как стало известно, прошли без осложнений.
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Ключевые слова: Мила Йовович
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Количество просмотров: 2 899
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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