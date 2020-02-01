Милла Йовович призналась, что её новорожденная дочь борется с болезнью

На днях выяснилось, что после родов малышка и 44-летняя звездная мама до сих пор не покинули клинику, потому как у девочки, получившей имя Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон, обнаружили тяжелую форму желтухи. В личном блоге Милы появились снимки новорожденной вместе со старшими дочерьми актрисы и супругом Полом Андерсоном."Нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети любят друг друга, им нравится проводить время вместе. Мы уже больше недели находимся в больнице - у Ошин обнаружили тяжелую форму желтухи. Очень больно видеть следы на пяточках моей малышки, оставшиеся после анализов крови. Надеюсь, свежий тест покажет, что она идёт на поправку" - прокомментировала фотографии Йовович. Напомним, что за считанные недели до родов актриса сообщила своим подписчикам, что очень тяжело переносит беременность, однако сами роды, как стало известно, прошли без осложнений.