«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира

Поначалу называвшаяся многими критиками как никогда предсказуемой, премия в этом году преподнесла множество сюрпризов. Фильмы, считавшиеся безусловными фаворитами, победили далеко не во всех своих номинациях. Так, фильм "Джокер", получивший 11 номинаций, победил лишь в одной - статуэтка за главную мужскую роль досталась Хоакину Фениксу. У военной драмы "1917" Сэма Мендеса было 10 номинаций, в итоге победа была одержана в категориях за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты, сведение звука. Фильм "Ирландец" знаменитого Мартина Скорсезе из 9 номинаций не победил ни в одной из них. Подведём итоги церемонии "Оскар-2020":Лучший актер второго плана — Брэд Питт, "Однажды в… Голливуде"Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "Брачная история"Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты"Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо"Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в… Голливуде"Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины"Лучшая операторская работа — "1917"Лучший монтаж — "Ford против Ferrari"Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер"Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди"Лучший режиссер — "Паразиты", Пон Джун ХоЛучший фильм — "Паразиты"Лучший грим и прически — "Скандал"Лучшая музыка к фильму — "Джокер"Лучшая песня — Love Me Again, "Рокетмен", Элтон Джон и Берни ТопинЛучший анимационный фильм — "История игрушек 4"