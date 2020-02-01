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«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира

Вчера, 08:10
В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения премии "Оскар".

«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира
Поначалу называвшаяся многими критиками как никогда предсказуемой, премия в этом году преподнесла множество сюрпризов. Фильмы, считавшиеся безусловными фаворитами, победили далеко не во всех своих номинациях. Так, фильм "Джокер", получивший 11 номинаций, победил лишь в одной - статуэтка за главную мужскую роль досталась Хоакину Фениксу. У военной драмы "1917" Сэма Мендеса было 10 номинаций, в итоге победа была одержана в категориях за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты, сведение звука. Фильм "Ирландец" знаменитого Мартина Скорсезе из 9 номинаций не победил ни в одной из них. Подведём итоги церемонии "Оскар-2020":

«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший актер второго плана — Брэд Питт, "Однажды в… Голливуде"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "Брачная история"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо"

Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в… Голливуде"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучшая операторская работа — "1917"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший монтаж — "Ford против Ferrari"

Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший режиссер — "Паразиты", Пон Джун Хо
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший фильм — "Паразиты"
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший грим и прически — "Скандал"

Лучшая музыка к фильму — "Джокер"

Лучшая песня — Love Me Again, "Рокетмен", Элтон Джон и Берни Топин
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира


Лучший анимационный фильм — "История игрушек 4"

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Ключевые слова: Оскар-2020

Количество просмотров: 2 951
Автор: Katarina

Автор фото: twitter.com, yahoo.com, indiewire.com

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«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения премии "Оскар".
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