«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира

Поначалу называвшаяся многими критиками как никогда предсказуемой, премия в этом году преподнесла множество сюрпризов. Фильмы, считавшиеся безусловными фаворитами, победили далеко не во всех своих номинациях. Так, фильм "Джокер", получивший 11 номинаций, победил лишь в одной - статуэтка за главную мужскую роль досталась Хоакину Фениксу. У военной драмы "1917" Сэма Мендеса было 10 номинаций, в итоге победа была одержана в категориях за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты, сведение звука. Фильм "Ирландец" знаменитого Мартина Скорсезе из 9 номинаций не победил ни в одной из них. Подведём итоги церемонии "Оскар-2020":
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, "Однажды в… Голливуде"
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "Брачная история"
Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо"
Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в… Голливуде"
Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины"
Лучшая операторская работа — "1917"
Лучший монтаж — "Ford против Ferrari"
Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер"
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди"
Лучший режиссер — "Паразиты", Пон Джун Хо
Лучший фильм — "Паразиты"
Лучший грим и прически — "Скандал"
Лучшая музыка к фильму — "Джокер"
Лучшая песня — Love Me Again, "Рокетмен", Элтон Джон и Берни Топин
Лучший анимационный фильм — "История игрушек 4"
Ключевые слова: Оскар-2020
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Автор: Katarina
Автор фото: twitter.com, yahoo.com, indiewire.com
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