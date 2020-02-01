Лента рассказывает историю бедной корейской семьи, родителей и их взрослых дочери и сына, фактически живущих в подвале и имеющих очень низкий доход. Однажды друг сына предлагает ему подработку в качестве репетитора в богатом особняке. В итоге, парень, "застолбивший" место, фактически пристраивает туда всю семью и все они пользуются беспечностью хозяев дома. В прошлом году "Паразиты" удостоились главной награды Каннского кинофестиваля.
«Оскар-2020»: в главной номинации «Лучший фильм» случилась сенсация
Вчера, 07:55
Объявлен победитель в категории "Лучший фильм" на главной кинопремии мира "Оскар".
Вопреки ожиданиям, что военная драма режиссера Сэма Мендеса "1917", уже собравшая множество наград, получит и главный "Оскар", статуэтка впервые ушла в другую страну. За всю историю "Оскара" лучшим никогда не становился фильм на иностранном (не английском) языке, теперь эта традиция сенсационно прервалась. Лучшим фильмом названа работа южнокорейского режиссера Пона Джун Хо "Паразиты". Фильм был представлен в шести номинациях, и одержал победу в четырех из них: за лучший сценарий, лучший международный фильм, лучший режиссер Пон Джун Хо и, конечно, лучший фильм.
Лента рассказывает историю бедной корейской семьи, родителей и их взрослых дочери и сына, фактически живущих в подвале и имеющих очень низкий доход. Однажды друг сына предлагает ему подработку в качестве репетитора в богатом особняке. В итоге, парень, "застолбивший" место, фактически пристраивает туда всю семью и все они пользуются беспечностью хозяев дома. В прошлом году "Паразиты" удостоились главной награды Каннского кинофестиваля.
Лента рассказывает историю бедной корейской семьи, родителей и их взрослых дочери и сына, фактически живущих в подвале и имеющих очень низкий доход. Однажды друг сына предлагает ему подработку в качестве репетитора в богатом особняке. В итоге, парень, "застолбивший" место, фактически пристраивает туда всю семью и все они пользуются беспечностью хозяев дома. В прошлом году "Паразиты" удостоились главной награды Каннского кинофестиваля.
← «Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке «Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира →
Ключевые слова: Оскар-2020
Количество просмотров: 1 651
Количество просмотров: 1 651
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter.com, indiewire.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: twitter.com, indiewire.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения премии "Оскар".
«Оскар-2020»: в главной номинации «Лучший фильм» случилась сенсация Объявлен победитель в категории "Лучший фильм" на главной кинопремии мира "Оскар".
«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке Яркая актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара привлекли к себе всеобщее внимание на торжественной дорожке.
«Оскар-2020»: Пенелопа Крус на красной дорожке Актриса Пенелопа Крус в одном из самых необычных нарядов вечера.