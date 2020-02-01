«Оскар-2020»: в главной номинации «Лучший фильм» случилась сенсация

Вопреки ожиданиям, что военная драма режиссера Сэма Мендеса "1917", уже собравшая множество наград, получит и главный "Оскар", статуэтка впервые ушла в другую страну. За всю историю "Оскара" лучшим никогда не становился фильм на иностранном (не английском) языке, теперь эта традиция сенсационно прервалась. Лучшим фильмом названа работа южнокорейского режиссера Пона Джун Хо "Паразиты". Фильм был представлен в шести номинациях, и одержал победу в четырех из них: за лучший сценарий, лучший международный фильм, лучший режиссер Пон Джун Хо и, конечно, лучший фильм.Лента рассказывает историю бедной корейской семьи, родителей и их взрослых дочери и сына, фактически живущих в подвале и имеющих очень низкий доход. Однажды друг сына предлагает ему подработку в качестве репетитора в богатом особняке. В итоге, парень, "застолбивший" место, фактически пристраивает туда всю семью и все они пользуются беспечностью хозяев дома. В прошлом году "Паразиты" удостоились главной награды Каннского кинофестиваля.