Возлюбленный актрисы, Хоакин Феникс блистал в смокинге. Актер номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер".
«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке
Вчера, 06:25
Яркая актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара привлекли к себе всеобщее внимание на торжественной дорожке.
Один из самых откровенных образов сегодняшнего вечера, несомненно, представила Руни Мара - звезда появилась на дорожке в прозрачном кружевном платье с пышной юбкой в пол.
Возлюбленный актрисы, Хоакин Феникс блистал в смокинге. Актер номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер".
Возлюбленный актрисы, Хоакин Феникс блистал в смокинге. Актер номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер".
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Ключевые слова: Хоакин Феникс, Руни Мара, Оскар-2020
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Количество просмотров: 3 380
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter.com, pinkvilla.com, eonline.com
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Автор фото: twitter.com, pinkvilla.com, eonline.com
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