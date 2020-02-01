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«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке

Вчера, 06:25
Яркая актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара привлекли к себе всеобщее внимание на торжественной дорожке.

«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке
Один из самых откровенных образов сегодняшнего вечера, несомненно, представила Руни Мара - звезда появилась на дорожке в прозрачном кружевном платье с пышной юбкой в пол.

«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке


«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке


«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке


Возлюбленный актрисы, Хоакин Феникс блистал в смокинге. Актер номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер".

«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке

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Ключевые слова: Хоакин Феникс, Руни Мара, Оскар-2020

Количество просмотров: 3 380
Автор: Katarina

Автор фото: twitter.com, pinkvilla.com, eonline.com

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