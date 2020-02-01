«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке

Яркая актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара привлекли к себе всеобщее внимание на торжественной дорожке.

Один из самых откровенных образов сегодняшнего вечера, несомненно, представила Руни Мара - звезда появилась на дорожке в прозрачном кружевном платье с пышной юбкой в пол.Возлюбленный актрисы, Хоакин Феникс блистал в смокинге. Актер номинирован в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Джокер".