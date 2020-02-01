«Оскар-2020»: Пенелопа Крус на красной дорожке

Едва 45-летняя Пенелопа Крус появилась на торжественной дорожке, в сети сразу же начались споры об образе актрисы. Одни восприняли её платье от Chanel в штыки, другим оно напротив показалось очень впечатляющим и подходящим актрисе.Образ Пенелопы, несмотря ни на что, явно станет одним из самых запоминающихся на "Оскаре", а внешним видом актрисы и вовсе можно только восхищаться.