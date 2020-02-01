Образ Пенелопы, несмотря ни на что, явно станет одним из самых запоминающихся на "Оскаре", а внешним видом актрисы и вовсе можно только восхищаться.
«Оскар-2020»: Пенелопа Крус на красной дорожке
Вчера, 06:08
Актриса Пенелопа Крус в одном из самых необычных нарядов вечера.
Едва 45-летняя Пенелопа Крус появилась на торжественной дорожке, в сети сразу же начались споры об образе актрисы. Одни восприняли её платье от Chanel в штыки, другим оно напротив показалось очень впечатляющим и подходящим актрисе.
Образ Пенелопы, несмотря ни на что, явно станет одним из самых запоминающихся на "Оскаре", а внешним видом актрисы и вовсе можно только восхищаться.
Образ Пенелопы, несмотря ни на что, явно станет одним из самых запоминающихся на "Оскаре", а внешним видом актрисы и вовсе можно только восхищаться.
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Ключевые слова: Пенелопа Крус, Оскар-2020
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Количество просмотров: 1 950
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter.com, etonline.com, instagram.com
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Автор фото: twitter.com, etonline.com, instagram.com
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«Оскар-2020»: Пенелопа Крус на красной дорожке Актриса Пенелопа Крус в одном из самых необычных нарядов вечера.