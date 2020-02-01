«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана

56-летняя звезда Голливуда, один из самых популярных актеров мира, Брэд Питт впервые получил статуэтку в актерской номинации за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". У Брэда уже есть "Оскар" за продюсерскую работу над фильмом "12 лет рабства".В победной речи Питт почти всё время говорил о Тарантино, заявив, что без него мировой кинематограф был бы совсем другим. В конце Брэд признался, что посвящает эту награду своим детям: "Я вас люблю!".