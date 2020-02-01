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«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана

Вчера, 05:38
Актер Брэд Питт получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана
56-летняя звезда Голливуда, один из самых популярных актеров мира, Брэд Питт впервые получил статуэтку в актерской номинации за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". У Брэда уже есть "Оскар" за продюсерскую работу над фильмом "12 лет рабства".

«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана


В победной речи Питт почти всё время говорил о Тарантино, заявив, что без него мировой кинематограф был бы совсем другим. В конце Брэд признался, что посвящает эту награду своим детям: "Я вас люблю!".

«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана


«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана

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Ключевые слова: Брэд Питт, Оскар-2020

Количество просмотров: 2 106
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, pagesix.com, abcnews.go.com

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