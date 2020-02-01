Для церемонии Натали выбрала роскошное полупрозрачное платье, расшитое золотыми нитями и дополнила его черной накидкой в пол.
«Оскар-2020»: Натали Портман с супругом на красной дорожке
Вчера, 05:11
Актриса Натали Портман и Бенджамен Мильпье прошли по торжественной дорожке "Оскара".
Одна из самых красивых пар на 92-й премии "Оскар" - 38-летняя Натали Портман и 42-летний Бенджамен Мильпье вместе с 2010 года, их свадьба состоялась два года спустя. Пара воспитывает сына и дочь.
Для церемонии Натали выбрала роскошное полупрозрачное платье, расшитое золотыми нитями и дополнила его черной накидкой в пол.
Для церемонии Натали выбрала роскошное полупрозрачное платье, расшитое золотыми нитями и дополнила его черной накидкой в пол.
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Ключевые слова: Натали Портман, Бенджамин Мильпье, Оскар-2020
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Количество просмотров: 2 223
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: stylecaster.com, celebmafia.com, instagram.com
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Автор фото: stylecaster.com, celebmafia.com, instagram.com
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