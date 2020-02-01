«Оскар-2020»: Натали Портман с супругом на красной дорожке

Одна из самых красивых пар на 92-й премии "Оскар" - 38-летняя Натали Портман и 42-летний Бенджамен Мильпье вместе с 2010 года, их свадьба состоялась два года спустя. Пара воспитывает сына и дочь.Для церемонии Натали выбрала роскошное полупрозрачное платье, расшитое золотыми нитями и дополнила его черной накидкой в пол.