«Оскар-2020»: Билли Айлиш на красной дорожке

Рекордсменка недавней музыкальной премии "Грэмми", невероятно быстро поднявшаяся на вершину мировой славы, 18-летняя Билли Айлиш продолжает удивлять оригинальными образами. Исключением не стала и церемония "Оскар".Пожалуй, только Билли может позволить себе появиться на торжественной дорожке не в пресловутом вечернем платье, а вот в таком кремовом брючном костюме с кислотно-зелеными волосами и, конечно, невероятным маникюром.