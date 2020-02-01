Пожалуй, только Билли может позволить себе появиться на торжественной дорожке не в пресловутом вечернем платье, а вот в таком кремовом брючном костюме с кислотно-зелеными волосами и, конечно, невероятным маникюром.
«Оскар-2020»: Билли Айлиш на красной дорожке
Вчера, 04:46
Певица-сенсация Билли Айлиш появилась на церемонии "Оскар".
Рекордсменка недавней музыкальной премии "Грэмми", невероятно быстро поднявшаяся на вершину мировой славы, 18-летняя Билли Айлиш продолжает удивлять оригинальными образами. Исключением не стала и церемония "Оскар".
Пожалуй, только Билли может позволить себе появиться на торжественной дорожке не в пресловутом вечернем платье, а вот в таком кремовом брючном костюме с кислотно-зелеными волосами и, конечно, невероятным маникюром.
Пожалуй, только Билли может позволить себе появиться на торжественной дорожке не в пресловутом вечернем платье, а вот в таком кремовом брючном костюме с кислотно-зелеными волосами и, конечно, невероятным маникюром.
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Ключевые слова: Билли Айлиш, Оскар-2020
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Количество просмотров: 1 989
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: upnewsinfo.com, eonline.com
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Автор фото: upnewsinfo.com, eonline.com
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