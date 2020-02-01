«Оскар-2020»: Сигурни Уивер на красной дорожке

70-летняя звезда Голливуда Сигурни Уивер оставила свой выбор на великолепном платье от Christian Dior, которое помогло ей создать классический и элегантный образ.Один из лучших нарядов на красной дорожке 92-й церемонии "Оскар". Образ дополнили клатч в тон и изящные серьги.