Один из лучших нарядов на красной дорожке 92-й церемонии "Оскар". Образ дополнили клатч в тон и изящные серьги.
«Оскар-2020»: Сигурни Уивер на красной дорожке
Вчера, 04:24
Актриса Сигурни Уивер на торжественной дорожке "Оскара".
70-летняя звезда Голливуда Сигурни Уивер оставила свой выбор на великолепном платье от Christian Dior, которое помогло ей создать классический и элегантный образ.
Один из лучших нарядов на красной дорожке 92-й церемонии "Оскар". Образ дополнили клатч в тон и изящные серьги.
Один из лучших нарядов на красной дорожке 92-й церемонии "Оскар". Образ дополнили клатч в тон и изящные серьги.
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Ключевые слова: Сигурни Уивер, Оскар-2020
Количество просмотров: 2 054
Количество просмотров: 2 054
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: oscars.go.com, twitter.com, eonline.com
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Автор фото: oscars.go.com, twitter.com, eonline.com
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