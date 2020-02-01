«Оскар-2020»: Лора Дерн на красной дорожке

Главная мировая кинопремия вот-вот начнется в США - "Оскар" состоится уже в 92-й раз. Одной из первых звезд на красной дорожке стала 53-летняя актриса Лора Дерн, номинированная в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история". *Обновление* Лора Дерн одержала победу в своей номинации.Дерн выбрала нежное платье со шлейфом, декорированное бисером и камнями.