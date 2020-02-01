Дерн выбрала нежное платье со шлейфом, декорированное бисером и камнями.
«Оскар-2020»: Лора Дерн на красной дорожке
Вчера, 04:08
В Голливуде стартовала красная дорожка перед церемонией вручения наград "Оскар".
Главная мировая кинопремия вот-вот начнется в США - "Оскар" состоится уже в 92-й раз. Одной из первых звезд на красной дорожке стала 53-летняя актриса Лора Дерн, номинированная в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история". *Обновление* Лора Дерн одержала победу в своей номинации.
Дерн выбрала нежное платье со шлейфом, декорированное бисером и камнями.
Дерн выбрала нежное платье со шлейфом, декорированное бисером и камнями.
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Ключевые слова: Лора Дерн, Оскар-2020
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Количество просмотров: 1 482
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter.com, eonline.com
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Автор фото: twitter.com, eonline.com
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