Рэпер GOODY представил дерзкий и провокационный клип на песню «Снежная Королева»

По словам артиста, сценарий клипа менялся прямо на съемочной площадке, а результат получился гораздо лучше задуманного.— Мой клип о женщине, которая может свести с ума абсолютно любого мужчину. Эта работа о чувствах к холодной даме, которая играет с сердцем главного героя, - рассказал GOODY в беседе с журналистами.Музыкант рассказал, что первая версия сценария была совсем другой. Во время съемочного процесса многое поменяли, но так вышло гораздо круче!Правда, не обошлось без проблем. Как оказалось, «Снежная Королева» каждый день просыпала первую часть съемки. Поэтому съемочной группе приходилось сдвигать весь процесс работы.Но были в работе с актрисой и значительные плюсы. Как признался GOODY , они прекрасно сработались и не пришлось играть — между нами прошли искры и страсть.