Победительницей конкурса стала девушка из Санкт-Петербурга, которая, на удивление, решила отдать приз своей маме и автомобиль уже отправился к своей новой хозяйке.
Карина Кросс подарила поклоннице машину
Вчера, 16:36
Популярная блогер, талантливая певица и актриса Карина Кросс лишилась своего золотого Infinity.
Как оказалось, Карина Кросс радует своих поклонников не только оригинальными видеоработами и яркими релизами, но и щедрыми подарками. Не так давно она провела масштабный гиф. В своем Instagram, который насчитывает более чем 6,4 миллиона подписчиков, Карина разыграла свою машину — Infinity в золотом цвете.
Победительницей конкурса стала девушка из Санкт-Петербурга, которая, на удивление, решила отдать приз своей маме и автомобиль уже отправился к своей новой хозяйке.
Победительницей конкурса стала девушка из Санкт-Петербурга, которая, на удивление, решила отдать приз своей маме и автомобиль уже отправился к своей новой хозяйке.
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Ключевые слова: Карина Кокс
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Количество просмотров: 1 105
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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Карина Кросс подарила поклоннице машину Популярная блогер, талантливая певица и актриса Карина Кросс лишилась своего золотого Infinity.
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