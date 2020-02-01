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Карина Кросс подарила поклоннице машину

Вчера, 16:36
Популярная блогер, талантливая певица и актриса Карина Кросс лишилась своего золотого Infinity.

Карина Кросс подарила поклоннице машину
Как оказалось, Карина Кросс радует своих поклонников не только оригинальными видеоработами и яркими релизами, но и щедрыми подарками. Не так давно она провела масштабный гиф. В своем Instagram, который насчитывает более чем 6,4 миллиона подписчиков, Карина разыграла свою машину — Infinity в золотом цвете.

Карина Кросс подарила поклоннице машину


Победительницей конкурса стала девушка из Санкт-Петербурга, которая, на удивление, решила отдать приз своей маме и автомобиль уже отправился к своей новой хозяйке.

Карина Кросс подарила поклоннице машину

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Ключевые слова: Карина Кокс

Количество просмотров: 1 105
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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