Карина Кросс подарила поклоннице машину

Как оказалось, Карина Кросс радует своих поклонников не только оригинальными видеоработами и яркими релизами, но и щедрыми подарками. Не так давно она провела масштабный гиф. В своем Instagram, который насчитывает более чем 6,4 миллиона подписчиков, Карина разыграла свою машину — Infinity в золотом цвете.Победительницей конкурса стала девушка из Санкт-Петербурга, которая, на удивление, решила отдать приз своей маме и автомобиль уже отправился к своей новой хозяйке.