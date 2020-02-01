Алиса Салтыкова презентовала яркий клип на песню «Дракон».

Алиса Салтыкова — молодая и перспективная исполнительница популярных песен. Ее клип на песню «Серые Глаза» собрал 1.7 миллиона просмотров на YouTube, а накануне состоялась премьера очередного видео.Отвечая на вопросы журналистов Алиса призналась, что изначально у клипа не было никакой концепции. Трек строил сам себя как в плане написания, так и в плане визуализации. Хотелось чего-то веселого, огненного и аранжировка навеяла ей слово «дракон» — так все и началось.— Я очень люблю экспериментировать с музыкой, поэтому для меня это интересный опыт. У нас была очень веселая и дружная команда. Над созданием песни мы трудились совместно со знакомыми британскими продюсерами. Клип же снят спонтанно: близкие друзья пригласили меня в Гонконг, все снимали прямо на улице. Далее съемки продолжились уже в России. Команду собрали буквально за два дня. Просмотрев исходники из Гонконга мы решили поддержать неоновую тематику и дальше съёмки продолжались в импровизационном стиле, - рассказала Алиса.