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Алиса Салтыкова презентовала яркий клип на песню «Дракон».

Вчера, 15:57
По словам Алисы Салтыковой, съемки прошли легко, интересно и атмосферно.

Алиса Салтыкова презентовала яркий клип на песню «Дракон».
Алиса Салтыкова — молодая и перспективная исполнительница популярных песен. Ее клип на песню «Серые Глаза» собрал 1.7 миллиона просмотров на YouTube, а накануне состоялась премьера очередного видео.

Отвечая на вопросы журналистов Алиса призналась, что изначально у клипа не было никакой концепции. Трек строил сам себя как в плане написания, так и в плане визуализации. Хотелось чего-то веселого, огненного и аранжировка навеяла ей слово «дракон» — так все и началось.

Алиса Салтыкова презентовала яркий клип на песню «Дракон».


— Я очень люблю экспериментировать с музыкой, поэтому для меня это интересный опыт. У нас была очень веселая и дружная команда. Над созданием песни мы трудились совместно со знакомыми британскими продюсерами. Клип же снят спонтанно: близкие друзья пригласили меня в Гонконг, все снимали прямо на улице. Далее съемки продолжились уже в России. Команду собрали буквально за два дня. Просмотрев исходники из Гонконга мы решили поддержать неоновую тематику и дальше съёмки продолжались в импровизационном стиле, - рассказала Алиса.


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Ключевые слова: Алиса Салтыкова

Количество просмотров: 1 599
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Алиса Салтыкова презентовала яркий клип на песню «Дракон». По словам Алисы Салтыковой, съемки прошли легко, интересно и атмосферно.
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