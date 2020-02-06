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Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире

06.02.20 / 21:49
Певица Мадонна сделала бывшим герцогам Сассекским весьма необычное предложение.

Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире
61-летняя исполнительница, как и многие другие знаменитости, поддержала Меган и Гарри в их недавнем решении сложить с себя титул и покинуть королевский двор, чтобы жить независимо. Об этом было объявлено в начале января, и вот уже целый месяц мировые издания и пользователи сети строят теории о том, как бывшие королевские особы будут жить дальше, и, конечно, где они будут работать. Известно, что Меган Маркл уже пригласили озвучивать персонажей мультфильмов.

Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире


Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире


Также не до конца ясно, где именно будет жить чета с малышом Арчи - изначально сообщалось, что основным местом их пребывания будет Канада. Именно там, в арендованном поместье на острове Ванкувер, они и находятся сейчас. Однако у пары появился новый заманчивый вариант - Мадонна предложила им арендовать свою квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке: "Зачем вам Канада, там так скучно! В этой квартире две комнаты, а с панорамного балкона открывается великолепный вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял!" - говорится в обращении певицы к Меган и Гарри. Что выберет пара - размеренную жизнь в окружении природы или бушующий город?

Дом на о. Ванкувер
Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире


Вид на Манхэттен
Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире

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Ключевые слова: Мадонна, принц Гарри, Меган Маркл

Количество просмотров: 1 976
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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