Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире

61-летняя исполнительница, как и многие другие знаменитости, поддержала Меган и Гарри в их недавнем решении сложить с себя титул и покинуть королевский двор, чтобы жить независимо. Об этом было объявлено в начале января, и вот уже целый месяц мировые издания и пользователи сети строят теории о том, как бывшие королевские особы будут жить дальше, и, конечно, где они будут работать. Известно, что Меган Маркл уже пригласили озвучивать персонажей мультфильмов.Также не до конца ясно, где именно будет жить чета с малышом Арчи - изначально сообщалось, что основным местом их пребывания будет Канада. Именно там, в арендованном поместье на острове Ванкувер, они и находятся сейчас. Однако у пары появился новый заманчивый вариант - Мадонна предложила им арендовать свою квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке: "Зачем вам Канада, там так скучно! В этой квартире две комнаты, а с панорамного балкона открывается великолепный вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял!" - говорится в обращении певицы к Меган и Гарри. Что выберет пара - размеренную жизнь в окружении природы или бушующий город?Дом на о. ВанкуверВид на Манхэттен