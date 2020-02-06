Мадонна пригласила принца Гарри и Меган Маркл пожить в своей квартире

Также не до конца ясно, где именно будет жить чета с малышом Арчи - изначально сообщалось, что основным местом их пребывания будет Канада. Именно там, в арендованном поместье на острове Ванкувер, они и находятся сейчас. Однако у пары появился новый заманчивый вариант - Мадонна предложила им арендовать свою квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке: "Зачем вам Канада, там так скучно! В этой квартире две комнаты, а с панорамного балкона открывается великолепный вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял!" - говорится в обращении певицы к Меган и Гарри. Что выберет пара - размеренную жизнь в окружении природы или бушующий город?
Дом на о. Ванкувер
Вид на Манхэттен