Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет

Тогда эта работа девочки тронула сердца не только слушателей, но и популярных артистов. В своих социальных сетях юную исполнительницу поддержала Диана Арбенина, признавшись, что лиза напомнила ей саму себя много лет назад.
А на днях лиза гинзбург представила клип на свой дебютный трек. Съемки видео проходили под руководством талантливого режиссера Ксении Васильковой и в результате получилась настоящая история о юношеских мечтах, переживаниях и дружбе.
Здесь есть всё – насмешки одноклассников, проблемы в отношениях с семьей и, конечно, красивый юноша «душа компании», о котором мечтает каждая девчонка. Вот только финал этой истории оказался непредсказуем.