Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет

В своей песне лиза рассказала о том, что боится лишь одного — потерять свой внутренний стимул, кураж, без которого невозможно существовать и достигать целей и призвала всех оставаться верными себе.Тогда эта работа девочки тронула сердца не только слушателей, но и популярных артистов. В своих социальных сетях юную исполнительницу поддержала Диана Арбенина, признавшись, что лиза напомнила ей саму себя много лет назад.А на днях лиза гинзбург представила клип на свой дебютный трек. Съемки видео проходили под руководством талантливого режиссера Ксении Васильковой и в результате получилась настоящая история о юношеских мечтах, переживаниях и дружбе.Здесь есть всё – насмешки одноклассников, проблемы в отношениях с семьей и, конечно, красивый юноша «душа компании», о котором мечтает каждая девчонка. Вот только финал этой истории оказался непредсказуем.