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Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет

Вчера, 21:13
лиза гинзбург стала известна благодаря своему треку «Мечтала», который набрал в социальных сетях почти 3 000 000 просмотров.

Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет
В своей песне лиза рассказала о том, что боится лишь одного — потерять свой внутренний стимул, кураж, без которого невозможно существовать и достигать целей и призвала всех оставаться верными себе.

Тогда эта работа девочки тронула сердца не только слушателей, но и популярных артистов. В своих социальных сетях юную исполнительницу поддержала Диана Арбенина, признавшись, что лиза напомнила ей саму себя много лет назад.

Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет


А на днях лиза гинзбург представила клип на свой дебютный трек. Съемки видео проходили под руководством талантливого режиссера Ксении Васильковой и в результате получилась настоящая история о юношеских мечтах, переживаниях и дружбе.

Здесь есть всё – насмешки одноклассников, проблемы в отношениях с семьей и, конечно, красивый юноша «душа компании», о котором мечтает каждая девчонка. Вот только финал этой истории оказался непредсказуем.


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Ключевые слова: лиза гинзбург

Количество просмотров: 2 509
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Клип о любви 15-летней лизы гинзург взорвал интернет лиза гинзбург стала известна благодаря своему треку «Мечтала», который набрал в социальных сетях почти 3 000 000 просмотров.
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