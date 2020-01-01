Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе

В минувшее воскресенье в Лондоне состоялась ежегодная премия Британской академии кино и телевизионных искусств, вручаемая незадолго до главной кинопремии мира - "Оскар" пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Разумеется, основное внимание СМИ было приковано к номинантам и победителям церемонии, но многие снимки затмило фото, опубликованное в Instagram британской версии издания Vogue. В кадре бывшая пара - Ирина Шейк и Брэдли Купер запечатлены в компании главного редактора журнала на вечеринке после премии. Роман звезд закончился в прошлом году - он продлился четыре года, у Ирины и Брэдли подрастает дочь Леа.По словам западных СМИ, Шейк и Купер мило побеседовали, правда затем всё же предпочли вернуться к своим друзьям. Нельзя не обратить внимание на весьма оригинальный наряд российской модели - её образ состоял из кремового боди и платья-сетки, декорированного сверкающими элементами.