По словам западных СМИ, Шейк и Купер мило побеседовали, правда затем всё же предпочли вернуться к своим друзьям. Нельзя не обратить внимание на весьма оригинальный наряд российской модели - её образ состоял из кремового боди и платья-сетки, декорированного сверкающими элементами.
Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе
Вчера, 02:59
Модель Ирина Шейк в невероятном образе и её бывший возлюбленный актёр Брэдли Купер встретились на премии BAFTA.
В минувшее воскресенье в Лондоне состоялась ежегодная премия Британской академии кино и телевизионных искусств, вручаемая незадолго до главной кинопремии мира - "Оскар" пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Разумеется, основное внимание СМИ было приковано к номинантам и победителям церемонии, но многие снимки затмило фото, опубликованное в Instagram британской версии издания Vogue. В кадре бывшая пара - Ирина Шейк и Брэдли Купер запечатлены в компании главного редактора журнала на вечеринке после премии. Роман звезд закончился в прошлом году - он продлился четыре года, у Ирины и Брэдли подрастает дочь Леа.
По словам западных СМИ, Шейк и Купер мило побеседовали, правда затем всё же предпочли вернуться к своим друзьям. Нельзя не обратить внимание на весьма оригинальный наряд российской модели - её образ состоял из кремового боди и платья-сетки, декорированного сверкающими элементами.
По словам западных СМИ, Шейк и Купер мило побеседовали, правда затем всё же предпочли вернуться к своим друзьям. Нельзя не обратить внимание на весьма оригинальный наряд российской модели - её образ состоял из кремового боди и платья-сетки, декорированного сверкающими элементами.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, премия, BAFTA
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Количество просмотров: 3 224
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе Модель Ирина Шейк в невероятном образе и её бывший возлюбленный актёр Брэдли Купер встретились на премии BAFTA.
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