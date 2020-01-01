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Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе

Вчера, 02:59
Модель Ирина Шейк в невероятном образе и её бывший возлюбленный актёр Брэдли Купер встретились на премии BAFTA.

Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе
В минувшее воскресенье в Лондоне состоялась ежегодная премия Британской академии кино и телевизионных искусств, вручаемая незадолго до главной кинопремии мира - "Оскар" пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Разумеется, основное внимание СМИ было приковано к номинантам и победителям церемонии, но многие снимки затмило фото, опубликованное в Instagram британской версии издания Vogue. В кадре бывшая пара - Ирина Шейк и Брэдли Купер запечатлены в компании главного редактора журнала на вечеринке после премии. Роман звезд закончился в прошлом году - он продлился четыре года, у Ирины и Брэдли подрастает дочь Леа.

Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе


По словам западных СМИ, Шейк и Купер мило побеседовали, правда затем всё же предпочли вернуться к своим друзьям. Нельзя не обратить внимание на весьма оригинальный наряд российской модели - её образ состоял из кремового боди и платья-сетки, декорированного сверкающими элементами.

Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе


Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, премия, BAFTA

Количество просмотров: 3 224
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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Впервые после разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер появились на публике вместе Модель Ирина Шейк в невероятном образе и её бывший возлюбленный актёр Брэдли Купер встретились на премии BAFTA.
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