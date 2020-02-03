Те, кто уже успел услышать песню, единогласно сошлись во мнении, что это новый хит. Так что, группе Чили, известной по таким трекам, как: «Сердце», «Лето», «Беги», вновь удалось порадовала своих слушателей.
Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай»
03.02.20 / 21:23
По мнению поклонников Ирина Забияка написала новый хит.
- В песне скрыт глубокий смысл. Этот трек о том, как сбежать из каменных джунглей в прекрасный мир. «Вспоминай» - о снегопаде, когда огромные хлопья снега падают на землю, о невероятном трепетном ощущении тепла и уюта, о любви. Это песня и есть любовь. Об этом мало в тексте, но это можно почувствовать и представить, когда слушаешь композицию, - так Ирина представила свою песню и не обманула ожидания поклонников.
Те, кто уже успел услышать песню, единогласно сошлись во мнении, что это новый хит. Так что, группе Чили, известной по таким трекам, как: «Сердце», «Лето», «Беги», вновь удалось порадовала своих слушателей.
Те, кто уже успел услышать песню, единогласно сошлись во мнении, что это новый хит. Так что, группе Чили, известной по таким трекам, как: «Сердце», «Лето», «Беги», вновь удалось порадовала своих слушателей.
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Ключевые слова: Ирина Забияка, ЧИЛИ, Вспоминай - слушать онлайн
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Количество просмотров: 1 716
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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