Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай»

- В песне скрыт глубокий смысл. Этот трек о том, как сбежать из каменных джунглей в прекрасный мир. «Вспоминай» - о снегопаде, когда огромные хлопья снега падают на землю, о невероятном трепетном ощущении тепла и уюта, о любви. Это песня и есть любовь. Об этом мало в тексте, но это можно почувствовать и представить, когда слушаешь композицию, - так Ирина представила свою песню и не обманула ожидания поклонников.Те, кто уже успел услышать песню, единогласно сошлись во мнении, что это новый хит. Так что, группе Чили, известной по таким трекам, как: «Сердце», «Лето», «Беги», вновь удалось порадовала своих слушателей.