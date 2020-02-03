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Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай»

03.02.20 / 21:23
По мнению поклонников Ирина Забияка написала новый хит.

Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай»
- В песне скрыт глубокий смысл. Этот трек о том, как сбежать из каменных джунглей в прекрасный мир. «Вспоминай» - о снегопаде, когда огромные хлопья снега падают на землю, о невероятном трепетном ощущении тепла и уюта, о любви. Это песня и есть любовь. Об этом мало в тексте, но это можно почувствовать и представить, когда слушаешь композицию, - так Ирина представила свою песню и не обманула ожидания поклонников.

Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай»


Те, кто уже успел услышать песню, единогласно сошлись во мнении, что это новый хит. Так что, группе Чили, известной по таким трекам, как: «Сердце», «Лето», «Беги», вновь удалось порадовала своих слушателей.

Лидер группы «Чили» Ирина Забияка красиво презентовала новый трек «Вспоминай»

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Ключевые слова: Ирина Забияка, ЧИЛИ, Вспоминай - слушать онлайн

Количество просмотров: 1 716
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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