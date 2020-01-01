Егор Крид пообщался с нуждающимися жителями Дубаи

И, несмотря на всю прелесть и богатство ОАЭ, там тоже много людей, готовых отстоять огромную очередь на жаре, чтобы получить бутылочку воды.Чаще всего это не граждане ОАЭ, а люди, приехавшие туда работать. Егор решил пообщаться с ними и помочь хоть чем-то."Хотел показать вам обратную сторону Дубаи! Несколько недель назад мы привезли много еды и воды нуждающимся. Я реально был удивлён огромным очередям, тем более в Объединённых Арабских Эмиратах.Друзья, делайте больше добрых дел, помогайте, дарите любовь, делитесь! Это же так кайфово - делать кого-то чуточку счастливее. Знаю, порой это не просто, но ваш шаг навстречу может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, а иногда даже спасти! Берегите себя",- написал Егор в блоге и опубликовал видео с благотворительной акции.