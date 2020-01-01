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Егор Крид пообщался с нуждающимися жителями Дубаи

Сегодня, 12:17
25-летний певец Егор Крид решил напомнить всем о том, что в мире много разных слоёв населения.

Егор Крид пообщался с нуждающимися жителями Дубаи
И, несмотря на всю прелесть и богатство ОАЭ, там тоже много людей, готовых отстоять огромную очередь на жаре, чтобы получить бутылочку воды.

Чаще всего это не граждане ОАЭ, а люди, приехавшие туда работать. Егор решил пообщаться с ними и помочь хоть чем-то.

"Хотел показать вам обратную сторону Дубаи! Несколько недель назад мы привезли много еды и воды нуждающимся. Я реально был удивлён огромным очередям, тем более в Объединённых Арабских Эмиратах.

Егор Крид пообщался с нуждающимися жителями Дубаи


Друзья, делайте больше добрых дел, помогайте, дарите любовь, делитесь! Это же так кайфово - делать кого-то чуточку счастливее. Знаю, порой это не просто, но ваш шаг навстречу может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, а иногда даже спасти! Берегите себя",

- написал Егор в блоге и опубликовал видео с благотворительной акции.


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Ключевые слова: Егор Крид

Количество просмотров: 702
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Егор Крид пообщался с нуждающимися жителями Дубаи 25-летний певец Егор Крид решил напомнить всем о том, что в мире много разных слоёв населения.
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