Ксения Собчак со скандалом покинула борт самолёта во Внуково

Борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, но вылет задерживался. При этом пассажиров попросили оставаться пристегнутыми и не покидать своих мест. Такая просьба не устроила Ксению Собчак, которая пожелала удалиться из самолёта.Воздушное судно подогнали ближе к терминалу и подали трап для Собчак. Сотрудники транспортной полиции, прибывшие чуть позже, составили протокол на Ксению Анатольевну.В своем Telegram-канале Собчак решила пояснить, почему решилась удалиться из самолёта. Она пояснила, что самолёт не мог взлететь 1,5 часа из-за режима «закрытого неба» над аэропортом.«Сегодня летел премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства?» — возмутилась она, посоветовав более тщательно продумать процесс "разведения" самолётов в небе.Напомню, что дороги также перекрывают, если едут первые лица, при чём не пускают не только обычных "простых смертных", но и машины Скорой помощи, пожарных и т.д. Считаете ли Вы это правильным?