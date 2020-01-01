Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Собчак со скандалом покинула борт самолёта во Внуково

Сегодня, 10:05
Вчера СМИ сообщили, что Ксения Собчак устроила скандал в самолёте, который вылетал из Внуково.

Ксения Собчак со скандалом покинула борт самолёта во Внуково
Борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, но вылет задерживался. При этом пассажиров попросили оставаться пристегнутыми и не покидать своих мест. Такая просьба не устроила Ксению Собчак, которая пожелала удалиться из самолёта.

Воздушное судно подогнали ближе к терминалу и подали трап для Собчак. Сотрудники транспортной полиции, прибывшие чуть позже, составили протокол на Ксению Анатольевну.

Ксения Собчак со скандалом покинула борт самолёта во Внуково


В своем Telegram-канале Собчак решила пояснить, почему решилась удалиться из самолёта. Она пояснила, что самолёт не мог взлететь 1,5 часа из-за режима «закрытого неба» над аэропортом.

«Сегодня летел премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства?» — возмутилась она, посоветовав более тщательно продумать процесс "разведения" самолётов в небе.

Ксения Собчак со скандалом покинула борт самолёта во Внуково


Напомню, что дороги также перекрывают, если едут первые лица, при чём не пускают не только обычных "простых смертных", но и машины Скорой помощи, пожарных и т.д. Считаете ли Вы это правильным?

← Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья Дарья Пынзарь раскрыла обман подруг и мужа →

Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 1 651
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Егор Крид пообщался с нуждающимися жителями Дубаи 25-летний певец Егор Крид решил напомнить всем о том, что в мире много разных слоёв населения.
Дарья Пынзарь раскрыла обман подруг и мужа Не так давно бывшая звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь вернулась в Москву из ставшей вторым домом Турции. Напомним, там у Дарьи и её мужа Сергея купленная квартира, в турецкую школу ходят двое сыновей пары.
Ксения Собчак со скандалом покинула борт самолёта во Внуково Вчера СМИ сообщили, что Ксения Собчак устроила скандал в самолёте, который вылетал из Внуково.
Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья 30-летняя певица Биби Рекса (Bebe Rexha) 26 января посетила 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).
Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом 34-летняя певица Лана Дель Рей и Шон Ларкин (Sean Larkin) 26 января приехали вместе на 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.