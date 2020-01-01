Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья

Дарья Пынзарь раскрыла обман подруг и мужа

Не так давно бывшая звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь вернулась в Москву из ставшей вторым домом Турции. Напомним, там у Дарьи и её мужа Сергея купленная квартира, в турецкую школу ходят двое сыновей пары.