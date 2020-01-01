"Изюминкой" наряды был топ, сделанный из крупных шнурочков серебристого цвета. Пикантности look'у придавал тот факт, что на Биби не было нижнего белья.
Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья
Вчера, 19:33
30-летняя певица Биби Рекса (Bebe Rexha) 26 января посетила 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).
В качестве наряда Биби выбрала строгий костюм - пиджак и штаны чёрного цвета.
"Изюминкой" наряды был топ, сделанный из крупных шнурочков серебристого цвета. Пикантности look'у придавал тот факт, что на Биби не было нижнего белья.
"Изюминкой" наряды был топ, сделанный из крупных шнурочков серебристого цвета. Пикантности look'у придавал тот факт, что на Биби не было нижнего белья.
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Ключевые слова: Биби Рекса
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Количество просмотров: 2 249
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья 30-летняя певица Биби Рекса (Bebe Rexha) 26 января посетила 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).