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Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья

Вчера, 19:33
30-летняя певица Биби Рекса (Bebe Rexha) 26 января посетила 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).

Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья
В качестве наряда Биби выбрала строгий костюм - пиджак и штаны чёрного цвета.

Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья


"Изюминкой" наряды был топ, сделанный из крупных шнурочков серебристого цвета. Пикантности look'у придавал тот факт, что на Биби не было нижнего белья.

Биби Рекса вышла на красную дорожку Грэмми 2020 без белья

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Ключевые слова: Биби Рекса

Количество просмотров: 2 249
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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