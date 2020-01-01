Лана выглядела великолепно в платье из блестящей серебряной ткани.
Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом
Вчера, 19:28
34-летняя певица Лана Дель Рей и Шон Ларкин (Sean Larkin) 26 января приехали вместе на 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).
Пара нежно обнималась и целовалась, позируя фотографам.
Лана выглядела великолепно в платье из блестящей серебряной ткани.
Лана выглядела великолепно в платье из блестящей серебряной ткани.
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Ключевые слова: Лана Дель Рей
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Количество просмотров: 1 313
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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