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Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом

Вчера, 19:28
34-летняя певица Лана Дель Рей и Шон Ларкин (Sean Larkin) 26 января приехали вместе на 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).

Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом
Пара нежно обнималась и целовалась, позируя фотографам.

Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом


Лана выглядела великолепно в платье из блестящей серебряной ткани.

Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом


Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом

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Ключевые слова: Лана Дель Рей

Количество просмотров: 1 313
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Лана Дель Рей приехала на церемонию вручения Грэмми 2020 с бойфрендом 34-летняя певица Лана Дель Рей и Шон Ларкин (Sean Larkin) 26 января приехали вместе на 62-ую церемонию вручения премии Грэмми 2020 (Annual GRAMMY Awards).
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