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Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки

Сегодня, 04:21
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась своими мыслями с британским изданием журнала Vogue.

Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки
Летом минувшего года распалась одна из самых обсуждаемых пар как в России, так и на западе. Роман Ирины Шейк и актера Брэдли Купера начался в 2015 году, спустя два года у звезд родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Воспитанием малышки Шейк и Купер теперь занимаются по очереди.

Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки


Даже после сообщений о разрыве модель не охотно комментировала эту тему, но спустя время, в новом интервью для Vogue призналась, что ей и Брэдли невероятно повезло испытать такую любовь, которая была между ними. Однако, отметила Шейк, каждый человек, состоящий в отношениях, проявляет в них как свои лучшие, так и худшие качества. Даже прекрасные, на первый взгляд, люди, не всегда могут найти общий язык между собой и сохранить отношения.

Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки


Также модель рассказала, что порой просто разрывается между обязанностями мамы-одиночки и своей работой, которая часто требует путешествий по миру: "Иногда просто не знаю, что делать и словно рассыпаюсь на части" - призналась Ирина.

Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки


Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

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Автор: Katarina

Автор фото: independent.co.uk, globalnews.ca, instagram.com

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Ирина Шейк поведала о романе с Брэдли Купером и трудностях матери-одиночки Российская супермодель Ирина Шейк поделилась своими мыслями с британским изданием журнала Vogue.
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