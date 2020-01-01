Комик Александр Долгополов дал первое интервью после отъезда из России

Напомним, 22 января 2020 года Александр разместил в Инстаграм @sankldive документ от Минестерства в адрес клуба, в котором он выступал."Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень - два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу",- шутил Долгополов, а через два дня стало известно, что стендапер покинул Россию.Ниже то самое видео, на которое было направлено внимание МВД:Известно, что в данный момент Александр живёт в Тель-Авиве и возвращаться в Россию не намерен до выяснения обстоятельств сложившейся ситуации."Я уехал из России потому что закон о защите чувств верующих, по которому на меня написали заявление, репрессивный, я не верю в справедливый исход дела, помните об этом, это не нормально терпеть такое угнетение! Комиков не должны преследовать за шутки",- написал Саша в Твиттере."В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать",- сообщил его адвокат.На днях он дал несколько интервью, рассказав о причинах такого спешного отъезда:Отметим, что в ноябре 2019 года интервью у Долгополова взял Юрий Дудь. Видео на данный момент набрало 6 млн просмотров: