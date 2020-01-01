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Комик Александр Долгополов дал первое интервью после отъезда из России

Сегодня, 13:58
Комик Александр Долгополов был вынужден уехать из России после того, как его выступлениями заинтересовалось МВД.

Комик Александр Долгополов дал первое интервью после отъезда из России
Напомним, 22 января 2020 года Александр разместил в Инстаграм @sankldive документ от Минестерства в адрес клуба, в котором он выступал.

"Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень - два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу",

- шутил Долгополов, а через два дня стало известно, что стендапер покинул Россию.

Комик Александр Долгополов дал первое интервью после отъезда из России


Ниже то самое видео, на которое было направлено внимание МВД:



Известно, что в данный момент Александр живёт в Тель-Авиве и возвращаться в Россию не намерен до выяснения обстоятельств сложившейся ситуации.

"Я уехал из России потому что закон о защите чувств верующих, по которому на меня написали заявление, репрессивный, я не верю в справедливый исход дела, помните об этом, это не нормально терпеть такое угнетение! Комиков не должны преследовать за шутки",

- написал Саша в Твиттере.

"В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать",

- сообщил его адвокат.

На днях он дал несколько интервью, рассказав о причинах такого спешного отъезда:







Отметим, что в ноябре 2019 года интервью у Долгополова взял Юрий Дудь. Видео на данный момент набрало 6 млн просмотров:


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Ключевые слова: Александр Долгополов

Количество просмотров: 858
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот, @sankldive

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