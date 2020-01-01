Денис Клявер и Слава заставили поклонников задуматься на тему - "Дружба или роман?":

Сейчас уже можно смело сказать, что Денис Клявер и Слава по настоящему шокировали своих поклонников в новом клипе на их популярный хит.Способны ли мужчина и женщина удерживать отношения в рамках дружбы? Извечная тема обсуждений, которая встречается повсеместно. Где проходит эта грань, нужно ли вообще переступать черту и в каких случаях? Именно об этом решили поразмыслить в песне «Дружба?» полюбившийся дуэт Дениса Клявера и Славы.«После релиза песни у меня в соцсетях разгорелся настоящий спор, - позже рассказал Денис. - На вопрос «Может ли быть дружба между мужчиной и женщиной?» все отвечают, исходя из своего опыта. Одни с этим не согласны, кто-то рассказывает историю чуть ли не 30-летней дружбы и без намека на любовные чувства. Хотя мы же в таком случае не спрашиваем у второй стороны, почему с нами дружат все эти 30 лет. Поэтому, по моему мнению, дружба между противоположными полами возможна только после отношений, когда любовь – уже пройденный этап. В другом случае - нет. Разубедите меня, если это не так. Не верю. И точка, - со смехом подытожил Клявер.К слову, в новом клипе Денис выступил еще и в качестве второго режиссера - в соавторстве с Денисом Протасовым. Он тщательно прорабатывал каждые детали ролика и активно участвовал в разработке сценария, согласно которому они со Славой примерили на себя роли друзей-любовников, пытающихся разобраться в своих подлинных чувствах.По сюжету, сдержанный поначалу романтичный ужин при свечах обернулся страстным выяснением отношений героев в исполнении Дениса и Славы. Денис, вопреки устоявшемуся, казалось бы, амплуа романтика, «сыграл» здесь эдакого дерзкого мачо. С которым спорила яркая, импозантная и обаятельная героиня Славы. Артисты в клипе скандалят, бьют посуду и заключают друг друга в объятия настолько реалистично, что заслужили похвалу зрителей за артистизм.После премьеры клипа Денис рассыпался в комплиментах Славе, уверяя, что именно та эмоция, которую она заложила в нашей песне и непосредственно в клипе, по его ощущению, сделала эту историю уникальной.Не осталась в долгу и сама Слава, подтвердив, что эта очень энергичный и эмоциональный клип за который большое спасибо Денису!