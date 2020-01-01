Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают совместный бизнес

Анджелина и Брэд взяли в аренду винодельню и поместье Château Miraval на юге Франции в 2008 году, затем выкупили её почти за 60 миллионов евро в 2011 году. Звездные имена обеспечили выпускаемой продукции отличный спрос - партии розового вина раскупались мгновенно. В 2014-м это вино даже было признано лучшим розовым вином года. После информации о разводе западные издания сообщили, что шато выставят на продажу. Но, как видно, бизнес всё же остался в ведении бывших супругов.Сегодня стало известно, что в ближайшие месяцы в продажу вновь поступит продукция Château Miraval - это будет новое розовое шампанское, на этикетке которого покупатели увидят фамилию Джоли-Питт, как было ранее.