Сегодня стало известно, что в ближайшие месяцы в продажу вновь поступит продукция Château Miraval - это будет новое розовое шампанское, на этикетке которого покупатели увидят фамилию Джоли-Питт, как было ранее.
Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают совместный бизнес
Сегодня, 15:57
Громкий развод голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта не мешает бывшим супругам вести винодельческий бизнес.
Анджелина и Брэд взяли в аренду винодельню и поместье Château Miraval на юге Франции в 2008 году, затем выкупили её почти за 60 миллионов евро в 2011 году. Звездные имена обеспечили выпускаемой продукции отличный спрос - партии розового вина раскупались мгновенно. В 2014-м это вино даже было признано лучшим розовым вином года. После информации о разводе западные издания сообщили, что шато выставят на продажу. Но, как видно, бизнес всё же остался в ведении бывших супругов.
Сегодня стало известно, что в ближайшие месяцы в продажу вновь поступит продукция Château Miraval - это будет новое розовое шампанское, на этикетке которого покупатели увидят фамилию Джоли-Питт, как было ранее.
Сегодня стало известно, что в ближайшие месяцы в продажу вновь поступит продукция Château Miraval - это будет новое розовое шампанское, на этикетке которого покупатели увидят фамилию Джоли-Питт, как было ранее.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт
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Количество просмотров: 988
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: apnews.com, triposo.com, instagram.com, insider.com
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Автор фото: apnews.com, triposo.com, instagram.com, insider.com
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Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают совместный бизнес Громкий развод голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта не мешает бывшим супругам вести винодельческий бизнес.
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