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Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк

Вчера, 21:26
Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк расстались после 4 лет гражданского брака.

Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк
Напомним, что у Купера и Шейк растёт дочь Леа, которую фотографы часто ловят в компании одного из звездных родителей.

Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк


Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк


На днях западные издания сообщили, что 45-летний актер встречается с новой пассией - его избранницей называется "девушка Бонда" из будущего фильма о приключениях агента 007, 31-летняя актриса Ана де Армас.

Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк


Пару видели вместе на приёме в Беверли-Хиллз. Однако утверждать о романе наверняка СМИ пока не решаются, но все предпосылки для этого есть - Брэдли и Ана познакомились ещё несколько лет назад на съёмочной площадке, также актриса не была замечена в отношениях уже несколько лет с момента развода с супругом.

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, Ана де Армас

Количество просмотров: 1 547
Автор: Katarina

Автор фото: indiewire.com, eonline.com, quien.com, jutarnji.hr

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