Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк

Напомним, что у Купера и Шейк растёт дочь Леа, которую фотографы часто ловят в компании одного из звездных родителей.На днях западные издания сообщили, что 45-летний актер встречается с новой пассией - его избранницей называется "девушка Бонда" из будущего фильма о приключениях агента 007, 31-летняя актриса Ана де Армас.Пару видели вместе на приёме в Беверли-Хиллз. Однако утверждать о романе наверняка СМИ пока не решаются, но все предпосылки для этого есть - Брэдли и Ана познакомились ещё несколько лет назад на съёмочной площадке, также актриса не была замечена в отношениях уже несколько лет с момента развода с супругом.