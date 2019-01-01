Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй

Напомним, что на днях королевская семья собралась на экстренный совет, посвященный отказу принца Гарри и его супруги от титула и их решению о самостоятельной финансовой жизни. Гарри присутствовал на этой встрече, тогда как Меган в это время находилась в Канаде вместе с их сыном. Королева Елизавета II фактически одобрила выход Гарри и Меган из королевской семьи, однако заявила о необходимости некоторых решений и действий, которые последуют в ближайшее время.Сегодня Меган Маркл впервые появилась на публике и нанесла неожиданный визит в центр поддержки женщин. Фото герцогини в компании сотрудников организации появилось на официальной странице центра. Как следует из снимка, Меган уже отказалась от традиционного для монарших особ дресс-кода и пришла на встречу в свитере и облегающих брюках.