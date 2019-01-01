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Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй

Вчера, 22:13
Супруга принца Гарри Меган Маркл посетила женский центр в канадском Ванкувере.

Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй
Напомним, что на днях королевская семья собралась на экстренный совет, посвященный отказу принца Гарри и его супруги от титула и их решению о самостоятельной финансовой жизни. Гарри присутствовал на этой встрече, тогда как Меган в это время находилась в Канаде вместе с их сыном. Королева Елизавета II фактически одобрила выход Гарри и Меган из королевской семьи, однако заявила о необходимости некоторых решений и действий, которые последуют в ближайшее время.

Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй


Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй


Сегодня Меган Маркл впервые появилась на публике и нанесла неожиданный визит в центр поддержки женщин. Фото герцогини в компании сотрудников организации появилось на официальной странице центра. Как следует из снимка, Меган уже отказалась от традиционного для монарших особ дресс-кода и пришла на встречу в свитере и облегающих брюках.

Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 1 547
Автор: Katarina

Автор фото: facebook.com, yahoo.com, amica.it

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