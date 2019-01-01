В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»

Будущая церемония вручения "Оскара", как и в прошлом году, пройдёт без ведущего - паузы, которые могли бы быть заполнены его (или её) репликами, займут видеоролики и музыкальные номера. Итак, в этом году за знаменитые статуэтки поборются следующие звезды и фильмы:Лучший фильм:1917"Джокер""Однажды в... Голливуде""Ирландец""Джуди""Форд против Феррари""Кролик Джоджо""Маленькие женщины""Паразиты"Лучший актер:Хоакин Феникс, "Джокер"Леонардо ДиКаприо, "Однажды в... Голливуде"Антонио Бандерас, "Боль и слава"Джонатан Прайс, "Два Папы"Адам Драйвер, "Брачная история"Лучшая актриса:Рене Зеллвегер, "Джуди"Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"Шарлиз Терон, "Скандал"Сирша Ронан, "Маленькие женщины"Синтия Эриво, "Гарриет"Лучшая мужская роль второго плана:Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"Аль Пачино, "Ирландец"Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"Энтони Хопкинс, "Два Папы"Джо Пеши, "Ирландец"Лучшая женская роль второго плана:Лора Дерн, "Брачная история"Марго Робби, "Скандал"Кэти Бейтс, "Дело Ричарда Джуэлла"Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"Флоранс Пью, "Маленькие женщины"Лучший режиссер:Квентин Тарантино, "Однажды в... Голливуде"Сэм Мендес, 1917Тодд Филлипс, "Джокер"Мартин Скорсезе, "Ирландец"Пон Джун-Хо, "Паразиты"Лучший оригинальный сценарий:Квентин Тарантино, "Однажды в... Голливуде"Райан Джонсон, "Достать ножи"Ноа Баумбак, "Брачная история"Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс, "1917"Пон Чжун Хо, Хан Джи Вон, "Паразиты"Лучший адаптированный сценарий:Тодд Филлипс и Скотт Силвер, "Джокер"Грета Гервиг, "Маленькие женщины"Энтони Маккартен, "Два Папы"Стивен Заиллян, "Ирландец"Тайка Вайтити, "Кролик Джоджо"Лучший дизайн костюмов:Марк Бриджес, "Джокер"Жаклин Дюрран, "Маленькие женщины"Арианна Филлипс, "Однажды в... Голливуде"Сэнди Пауэлл и Кристофер Петерсон, "Ирландец"Майес С. Рубео, "Кролик Джоджо"Лучшая оригинальная музыка:1917"Звездные войны: Скайуокер. Восход""Джокер""Маленькие женщины""Брачная история"Лучший фильм на иностранном языке:"Паразиты" (Parasite), Южная Корея"Боль и слава" (Pain and Glory), Испания"Тело Христово" (Corpus Christi), Польша"Страна меда" (Honeyland), Македония"Отверженные" (Les Miserables), Франция