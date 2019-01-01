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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»

Вчера, 01:05
92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»
Будущая церемония вручения "Оскара", как и в прошлом году, пройдёт без ведущего - паузы, которые могли бы быть заполнены его (или её) репликами, займут видеоролики и музыкальные номера. Итак, в этом году за знаменитые статуэтки поборются следующие звезды и фильмы:

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»


Лучший фильм:
1917
"Джокер"
"Однажды в... Голливуде"
"Ирландец"
"Джуди"
"Форд против Феррари"
"Кролик Джоджо"
"Маленькие женщины"
"Паразиты"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»


Лучший актер:
Хоакин Феникс, "Джокер"
Леонардо ДиКаприо, "Однажды в... Голливуде"
Антонио Бандерас, "Боль и слава"
Джонатан Прайс, "Два Папы"
Адам Драйвер, "Брачная история"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»


Лучшая актриса:
Рене Зеллвегер, "Джуди"
Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
Шарлиз Терон, "Скандал"
Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
Синтия Эриво, "Гарриет"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»


Лучшая мужская роль второго плана:
Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"
Аль Пачино, "Ирландец"
Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс, "Два Папы"
Джо Пеши, "Ирландец"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»


Лучшая женская роль второго плана:
Лора Дерн, "Брачная история"
Марго Робби, "Скандал"
Кэти Бейтс, "Дело Ричарда Джуэлла"
Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"
Флоранс Пью, "Маленькие женщины"

Лучший режиссер:
Квентин Тарантино, "Однажды в... Голливуде"
Сэм Мендес, 1917
Тодд Филлипс, "Джокер"
Мартин Скорсезе, "Ирландец"
Пон Джун-Хо, "Паразиты"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020»


Лучший оригинальный сценарий:
Квентин Тарантино, "Однажды в... Голливуде"
Райан Джонсон, "Достать ножи"
Ноа Баумбак, "Брачная история"
Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс, "1917"
Пон Чжун Хо, Хан Джи Вон, "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий:
Тодд Филлипс и Скотт Силвер, "Джокер"
Грета Гервиг, "Маленькие женщины"
Энтони Маккартен, "Два Папы"
Стивен Заиллян, "Ирландец"
Тайка Вайтити, "Кролик Джоджо"

Лучший дизайн костюмов:
Марк Бриджес, "Джокер"
Жаклин Дюрран, "Маленькие женщины"
Арианна Филлипс, "Однажды в... Голливуде"
Сэнди Пауэлл и Кристофер Петерсон, "Ирландец"
Майес С. Рубео, "Кролик Джоджо"

Лучшая оригинальная музыка:
1917
"Звездные войны: Скайуокер. Восход"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"

Лучший фильм на иностранном языке:
"Паразиты" (Parasite), Южная Корея
"Боль и слава" (Pain and Glory), Испания
"Тело Христово" (Corpus Christi), Польша
"Страна меда" (Honeyland), Македония
"Отверженные" (Les Miserables), Франция


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Ключевые слова: Оскар-2020

Количество просмотров: 3 068
Автор: Katarina

Автор фото: nbclosangeles.com, abc7chicago.com, instagram.com

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