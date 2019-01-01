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Рената Литвинова опубликовала сообщение о своём здоровье после ДТП

Вчера, 00:26
Во время прогулки по центру Москвы актрису Ренату Литвинову сбила машина - авария случилась в день её рождения.

Рената Литвинова опубликовала сообщение о своём здоровье после ДТП
12 января звезда отметила свой 53-й день рождения. Она прогуливалась по центру столицы, когда и случилась авария. Врачи зафиксировали у актрисы ушиб подбородка, а также повреждение руки и ноги.

Рената Литвинова опубликовала сообщение о своём здоровье после ДТП


Рената Литвинова опубликовала сообщение о своём здоровье после ДТП


В личном блоге Литвиновой появился пост для всех, кто волнуется за актрису: "«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая) Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения»".

Рената Литвинова опубликовала сообщение о своём здоровье после ДТП

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Ключевые слова: Рената Литвинова

Количество просмотров: 2 483
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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