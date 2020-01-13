Елизавета II выступила с официальным заявлением о принце Гарри и его супруге

Громкий скандал вокруг герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл заставил королевский двор созвать экстренный семейный совет, на который собрались все члены семьи, в том числе и один из виновников скандала - принц Гарри. Его жена Меган Маркл в настоящее время находится в Канаде вместе с их общим сыном. На совете обсуждались дальнейшие действия семьи после ухода Гарри и Меган. Напомним, что некоторое время назад пара отказалась от титула и заявила, что намерена жить отдельно от королевской семьи и самостоятельно зарабатывать.По итогам семейного совета королева Елизавета II выступила со специальным заявлением: "Сегодня наша семья очень конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом частью нашей семьи. Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни. Поэтому принято решение о переходном периоде, в течение которого они будут находиться в Канаде и Великобритании. Моей семье предстоит решить сложные вопросы, но я попросила, чтобы окончательное решение было принято в ближайшие дни".