Причиной разрыва отношений с королевским двором называется многомесячная травля Меган не только со стороны СМИ, но и якобы со стороны членов королевской семьи. На днях издания сообщили, что принц Гарри поссорился со своим братом принцем Уильямом. Однако сегодня Уильям и Гарри выпустили совместное официальное опровержение этой информации: "В одной из британских газет появилась лживая информация - в ней говорится об отношениях между герцогами Сассекскими и Кембриджским. Для братьев, которые так сильно обеспокоены проблемами психологического здоровья, подобные предположения кажутся оскорбительными и крайне вредными".
Принцы Уильям и Гарри впервые рассказали правду о своей ссоре
13.01.20 / 22:07
Новость о том, что между принцами Уильямом и Гарри начались серьезные разногласия, появилась сразу после ухода Гарри и его супруги Меган Маркл из королевской семьи.
Напомним, что около двух недель назад в британской королевской семье начался грандиозный скандал - герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, объявили о сложении с себя титула и уходе из монаршей семьи. Пара также заявила о намерении самостоятельно обеспечивать свою финансовую независимость. Западные издания сообщали, что королева Елизавета II пришла в ярость от такого решения своего внука.
Причиной разрыва отношений с королевским двором называется многомесячная травля Меган не только со стороны СМИ, но и якобы со стороны членов королевской семьи. На днях издания сообщили, что принц Гарри поссорился со своим братом принцем Уильямом. Однако сегодня Уильям и Гарри выпустили совместное официальное опровержение этой информации: "В одной из британских газет появилась лживая информация - в ней говорится об отношениях между герцогами Сассекскими и Кембриджским. Для братьев, которые так сильно обеспокоены проблемами психологического здоровья, подобные предположения кажутся оскорбительными и крайне вредными".
Причиной разрыва отношений с королевским двором называется многомесячная травля Меган не только со стороны СМИ, но и якобы со стороны членов королевской семьи. На днях издания сообщили, что принц Гарри поссорился со своим братом принцем Уильямом. Однако сегодня Уильям и Гарри выпустили совместное официальное опровержение этой информации: "В одной из британских газет появилась лживая информация - в ней говорится об отношениях между герцогами Сассекскими и Кембриджским. Для братьев, которые так сильно обеспокоены проблемами психологического здоровья, подобные предположения кажутся оскорбительными и крайне вредными".
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Ключевые слова: принц Гарри, принц Уильям, Меган Маркл
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Количество просмотров: 3 471
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: cheatsheet.com, people.com, vanityfair.com
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Автор фото: cheatsheet.com, people.com, vanityfair.com
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