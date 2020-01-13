Принцы Уильям и Гарри впервые рассказали правду о своей ссоре

Напомним, что около двух недель назад в британской королевской семье начался грандиозный скандал - герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, объявили о сложении с себя титула и уходе из монаршей семьи. Пара также заявила о намерении самостоятельно обеспечивать свою финансовую независимость. Западные издания сообщали, что королева Елизавета II пришла в ярость от такого решения своего внука.Причиной разрыва отношений с королевским двором называется многомесячная травля Меган не только со стороны СМИ, но и якобы со стороны членов королевской семьи. На днях издания сообщили, что принц Гарри поссорился со своим братом принцем Уильямом. Однако сегодня Уильям и Гарри выпустили совместное официальное опровержение этой информации: "В одной из британских газет появилась лживая информация - в ней говорится об отношениях между герцогами Сассекскими и Кембриджским. Для братьев, которые так сильно обеспокоены проблемами психологического здоровья, подобные предположения кажутся оскорбительными и крайне вредными".