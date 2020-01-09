Яков Алиев: Как открыть своё заведение в центре Москвы в 20 лет

Яков Алиев получил образование экономиста, но поработав кальянщиком понял, что это именно то дело, которым бы ему хотелось заниматься профессионально.

Яков Алиев получил образование экономиста, но поработав кальянщиком понял, что это именно то дело, которым бы ему хотелось заниматься профессионально.Партнером 20-и летнего Якова стал более старший товарищ Александр, которому 31, и первый вопрос был о том, как и где они познакомились.