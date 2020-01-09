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Яков Алиев: Как открыть своё заведение в центре Москвы в 20 лет

09.01.20 / 21:13
Яков Алиев получил образование экономиста, но поработав кальянщиком понял, что это именно то дело, которым бы ему хотелось заниматься профессионально.

Яков Алиев: Как открыть своё заведение в центре Москвы в 20 лет
Яков Алиев получил образование экономиста, но поработав кальянщиком понял, что это именно то дело, которым бы ему хотелось заниматься профессионально.

Яков Алиев: Как открыть своё заведение в центре Москвы в 20 лет


Партнером 20-и летнего Якова стал более старший товарищ Александр, которому 31, и первый вопрос был о том, как и где они познакомились.

— Привет! Мы с ним просто друзья, а сейчас партнеры. Он просто ходил ко мне курить кальян, и мы с ним подружились, а спустя какое-то время он спросил меня, что я хочу в дальнейшем. Я ответил, что хочу заниматься бизнесом и мы на эту тему очень долго разговаривали. В итоге пришли к тому, что хотим открыть кальянную. И занялись этим делом.

— Не было у вас из-за разницы в возрасте дисбаланса в общении?

— В некоторых темах он присутствует, потому что я ребенок другого поколения, то есть у меня порой взгляды на жизнь отличаются, но они никак не мешают работе. Я учусь у него многому, а какие-то банальные вещи я не понимаю в силу своего возраста и я ему очень благодарен за многие моменты. Для меня он большой друг, которому я должен буду помочь в любую минуту.

— Ты сказал, что он ходил к тебе курить — то есть просто домой или в кальянную другую?

— Нет, не домой, он ходил ко мне в Мяту, я работал там штатным сотрудником, старшим кальянным мастером.

— А сколько в итоге прошло времени от момента вашего разговора до момента открытия заведения?

— Мы познакомились где-то в феврале-марте этого года и где-то через полгода сделали уже этот проект.

— Это довольно быстро!

— Ну да, нас двигала одна цель — открыть что-то уникальное и непохожее на что-то другое. Заведение для себя, чтобы мы приходили как домой и нас ничего не будет напрягать. Мы создали место максимально комфортное для гостей, а не подвальная кальянная — вся темная и с непонятным дизайн-проектом, где обтертый кирпич и так далее, а что-то значительно на голову выше. Людям нравится, и они оставляют положительные фитбеки.

Яков Алиев: Как открыть своё заведение в центре Москвы в 20 лет


— Не боялись начинать своё общее дело, учитывая то, что вы не так давно знакомы?

— Нет, этого не было. В жизни мы оба обжигались, поэтому решили повторить свой опыт вместе.

— Это не помешало вашей дружбе?

— Нет, у нас всё ок. Мы изначально на берегу разделили зону ответственности, кто за что отвечает, поэтому ничего дружеского не потерялось.

— И как у вас разделяется ответственность?

— Я отвечаю за работу заведения, за персонал, так скажем, за его внутренность. Занимаюсь инстаграмом заведения, но Саша мне помогает мне в этом, ровно так же, как я помогал ему, когда это всё строилось. Саша — главный организатор, он отвечал за стройку и дизайн-проект, и всё в таком духе. Но дизайнеры нас, конечно, обожгли. Практически всё, что есть в нашем заведении — это всё придумали мы, то есть они дали какие-то нотки, концепт, а когда мы стали это выстраивать, то это выглядело далеко не так, как на рендерах. Ну и мы сами всё переделали вместе с нашими строителями. Вроде получилось.

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Ключевые слова: Яков Алиев

Количество просмотров: 4 316
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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