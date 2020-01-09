Лейла Мешкова: «Мама – это не особенность, а данность»

Лейла, это девушка, которая захватывающе и доступно рассказывает подписчикам о сексе, семейной жизни и психологии. В недавнем интервью она поделилась своим отношениям к лайкам и бизнесу в Инстаграме, тайм-менеджменте, который помогает ей успевать все и, конечно, планах на 2020.
Почему ты решила поменять ник «мама с шилом» на новый leylameshkova?
Мама – это не особенность, а данность. Человека должны воспринимать не как маму или отца, а как личность, более многогранную.
А как возник этот забавный ник «Мама с шилом»?
Совершенно случайно. Помогла подруга.
Как к тебе пришла идея завести блог? И что ты предприняла в первую очередь?
Декрет, страх от безделья и единственное, что было удобно совмещать — это материнство и Инстаграм. В первую очередь, начала писать посты про похудение и лайфхаки для мам и снимать мимимишные видеоролики с дочерью. Ведь большинство пользователей в Инстаграм - мамы, которым интересны подобные темы.
Была ли у тебя какая-то работа до блога? Или желание стать кем-то другим, пока ещё не задумалась завести страничку?
Я работала в областном суде, но в детстве мечтала стать актрисой.
Сколько прошло времени с начала твоего пути в блогосфере? Как давно ты стала, по своему мнению, уже достаточно популярной?
Блогу один год, и около полугода назад начался бурный рост от 80 до 500 тысяч подписчиков.