Помадка, румяна и тени: история успеха основателя бренда косметики Glossom Аглаи Глинки

Школа бизнесу не помеха
Аглае Глинке 16 лет, она еще учится в школе, факультативно осваивает иностранные языки, занимается спортом. Совмещать все это с работой над собственной линией бьюти-продуктов сложно, но захватывающе. Главный челлендж — в свободное время находить курсы и информацию, позволяющие Аглае повышать свой уровень как профессионала в сфере декоративной косметики.
Родители поддерживают свою целеустремленную дочь.
Начало пути
Основатель бренда косметики Glossom Аглая Глинка осознала призвание еще в 12 лет: видео бьюти-блогеров стали источником вдохновения.
Идея зрела три года, в течение которых девушка вела собственный блог о моде и макияже. Сейчас популярность ее роликов помогает распространению косметики под маркой Glossom, первая партия в 2021 году разошлась в рекордные сроки.
Название было выбрано неслучайно: оно является слиянием английского слова blossom (цветение) и первых букв имени «Глаша». В итоге возникает Glossom — сияние, глянец, блеск.
Секреты производства
Ограниченный стартовый капитал — всего в 500 $ — не остановил юную предпринимательницу Аглаю Глинку.
Проведя тендер, она выбрала для сотрудничества надежную фабрику в Китае, тщательно протестировала все формулы и предоставленные поставщиками компоненты, разработала составы и палитру.
Немаловажная составляющая продукта — его упаковка. Чтобы добиться яркого стиля, отвечающего характеру бренда и апеллирующего к подростковой аудитории, Аглая привлекла к работе дизайнера, но активно участвовала в креативном процессе.
Пробная партия была небольшой: 70 блесков для губ, около сотни помад, 40 тушей. Аглая нашла магазин и салон, которые согласились выставить продукты на продажу. В итоге офлайн косметика расходилась не хуже, чем в сети.
Успех позволил расширить линейку, добавить в ассортимент румяна и увеличить объем производства.
Юный бренд в кризисные периоды
Пандемия подбросила новые задачи, но не остановила работу. Например, потребовалась дополнительная документация, подтверждающая стерильность продуктов.
Потом наступил черед блокировки Инстаграма, проблем с логистикой и денежными транзакциями.
Однако основатель бренда Glossom Аглая Глинка смотрит в будущее уверенно: продает косметику через ВК, планирует выход в сетевые магазины и маркетплейсы, расширение аудитории, привлечение инвестиций, коллаборации с другими блогерами и с профильными мероприятиями. Также есть цель добавить в палитру новые оттенки, дополнить ассортимент бронзаторами, хайлайтерами, тенями и гелями для бровей.
Философия Glossom
Целевая аудитория Аглаи Глинки — тинейджеры. Косметика призвана не навредить юной коже, поэтому в линейке отсутствуют плотные тональные кремы, склонные закупоривать поры и провоцировать аллергии.
За легкостью составов стоит и более глубокий, психологический смысл, отражающий философию бренда: черты лица нужно не замазывать, а подчеркивать, любить себя такой, какая ты есть. Бьюти-эксперт Аглая Глинка активно пропагандирует естественную красоту.
Другой важный пункт — продукция Glossom является веганской и не тестируется на животных.
Пример Аглаи Глинки подтверждает: в любом возрасте залог успеха — делать то, что любишь.