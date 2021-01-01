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Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова

Сегодня, 11:55
28-летняя Милана Тюльпанова не скрывает, что ее внешность претерпела немало изменений.

Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова
Да и если посмотреть на ее фото времен брака с Александром Кержаковым - это заметно невооруженным глазом.

Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова


Теперь бывшая жена футболиста решила рассказать, сколько раз ложилась на стол пластического хирурга. Правда назвать точную цифру почему-то не смогла.
"Плюс-минус семь раз. Если говорить про меня лично, то вопрос был больше не про пластические операции, а про мое самоощущение", - сообщила Тюльпанова.

Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова


В частности она меняла форму носа, увеличила грудь и губы. Но после некоторых операций Милане пришлось столкнуться с неприятными последствиями и снова лечь под нож.

По ее словам, если бы она раньше была также в себе уверена, как сейчас, то не стала бы делать такое количество операций.

Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова

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Ключевые слова: julianews, Милана Тюльпанова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова 28-летняя Милана Тюльпанова не скрывает, что ее внешность претерпела немало изменений.
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