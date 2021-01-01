Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова

Да и если посмотреть на ее фото времен брака с Александром Кержаковым - это заметно невооруженным глазом.Теперь бывшая жена футболиста решила рассказать, сколько раз ложилась на стол пластического хирурга. Правда назвать точную цифру почему-то не смогла."Плюс-минус семь раз. Если говорить про меня лично, то вопрос был больше не про пластические операции, а про мое самоощущение", - сообщила Тюльпанова.В частности она меняла форму носа, увеличила грудь и губы. Но после некоторых операций Милане пришлось столкнуться с неприятными последствиями и снова лечь под нож.По ее словам, если бы она раньше была также в себе уверена, как сейчас, то не стала бы делать такое количество операций.