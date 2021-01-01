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Как менялись модные тренды в косметологии и что актуально сейчас

Сегодня, 11:59
Об этом и многом другом, рассказала врач-косметолог Ольга Середкина.

Как менялись модные тренды в косметологии и что актуально сейчас
На первый взгляд, предложений об услугах пластической хирургии и медицинской косметологии, более, чем достаточно.

Но вот широкий спектр услуг в сочетании с самыми эффективными технологиями, которые помогут Вам забыть о своих недостатках навсегда, могут предложить единицы и в их числе Институт красоты СПИК.

О том, как все начиналось, как менялись модные тренды и что наиболее востребовано, рассказала врач-косметолог, диетолог, главный врач клиники СПИК Москва Ольга Середкина.

Как за последние годы изменилась косметология.

Трендами нулевых были загар из солярия, наращенные ногти и волосы, стразы на зубах и супер-яркий макияж.
В десятых, появились накачанные губы, увеличение груди, ботокс, филлеры.

Вообще, наши девушки одни из самых прокачанных в Европе. Они много денег тратят на красоту, активно следят за мировыми трендами и, пожалуй, лучшая характеристика для поколения 30-летних в России – «Из крайности в крайность».

Раньше была популярна мезотерапия, но сейчас требования к инъекциям повысились. Необходимы более эффективные формулы с максимальным эффектом. И если 15 лет назад при коррекции возрастных изменений филлеры вводились только в область носогубных складок и губы, то теперь врач смотрит на общие пропорции лица и гармонизирует черты в целом.

Инъекции ботулотоксина раньше проводились только в области верхней трети лица (лоб, межбровье и область глаз), инъецировали большие дозировки препарата, и лица пациентов были «каменными», лишенными мимики. Сейчас их делают по всему лицу, включая мышцу шеи. Результат такой методики — отсутствие морщин, лифтинг овала и сохранение мимики.

Еще лет 10 назад все в основном выбирали инъекционные процедуры, которые давали только внешний эффект — ботулинотерапию для разглаживания морщин, контурную пластику для коррекции черт лица, сейчас к пациентам пришло понимание, что необходимо заботиться и о качестве кожи, ее здоровье. Поэтому как никогда уделяется внимание здоровому образу жизни, правильной косметики с отсутствием сульфатов и парабенов и круглогодичное использование SPF крема.

Поддерживающие процедуры - пилинги, биоревитализацию, ботулинотерапию мы советуем делать примерно раз в 6 месяцев, а остальные процедуры, такие как контурная пластика, нитевые методики, SMAS лифтинг, делаются по показаниям примерно 1 раз в 1,5-2 года.

Про себя могу сказать, что врач косметолог за это время превратился из доктора инъекциониста в менеджера здорового образа жизни. И моя консультация начинается не с осмотра морщин и носогубных складок, а со сбора анамнеза, назначения анализов и советов по питанию.

Как менялись модные тренды в косметологии и что актуально сейчас


Как появился Институт красоты СПИК

Свою деятельность он начал с открытия клиники пластической хирургии еще в 2001 году, а спустя два года открылась клиника медицинской косметологии в Санкт-Петербурге, что позволило комплексно и эффективно решать непростые задачи преображения пациентов.

С тех пор, здесь первыми появляются все самые последние новинки индустрии красоты, а СПИК активно расширяет географию, открывая все новые клиники.

За эти годы в Институте красоты СПИК подобралась отличная команда известных специалистов, где каждый врач показывает высочайший уровень профессионального мастерства и положительно зарекомендовал себя среди пациентов.

Благодаря этому, на базе клиник разработаны собственные авторские методики и уникальные программы для клиентов всех возрастов, от 20 до 60 лет.

Наши специалисты косметологи подберут необходимые процедуры в зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей кожи.

Как менялись модные тренды в косметологии и что актуально сейчас

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Ключевые слова: Ольга Середкина

Количество просмотров: 1 612
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Как менялись модные тренды в косметологии и что актуально сейчас Об этом и многом другом, рассказала врач-косметолог Ольга Середкина.
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