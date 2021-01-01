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Основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, как сохранить красоту и молодость, какие салонные процедуры сегодня наиболее популярны

Вчера, 10:25
Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-косметолог и руководитель клиники Sculptura clinic.

Основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, как сохранить красоту и молодость, какие салонные процедуры сегодня наиболее популярны

Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-косметолог и руководитель клиники Sculptura clinic.

В недавнем большом интервью она ответила на самые актуальные вопросы, связанные с косметологией, а также рассказала, как правильно выстроить коммуникации с пациентом.

Основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, как сохранить красоту и молодость, какие салонные процедуры сегодня наиболее популярны


Как Вы пришли в эстетическую медицину?

Как и мои родители после школы я точно понимала, что хочу получить медицинское образование и развиваться как специалист в медицинских направлениях. К концу института я поняла, что мне крайне импонирует эстетическая медицина и я решила повышать свою квалификацию в этой области.

Как пришла идея открыть клинику?

Я всегда хотела создать свой продукт, что-то новое, особенное. Поэтому пришла идея открыть клинику, собрать квалифицированных специалистов и оказывать пациентам качественные услуги, при этом сохранять здравый смысл и эстетику красоты при оказании услуг, для меня это главный принцип в моей работе.

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Ключевые слова: Зайнаб Мирзоева

Количество просмотров: 3 783
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, как сохранить красоту и молодость, какие салонные процедуры сегодня наиболее популярны Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-косметолог и руководитель клиники Sculptura clinic.
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