Основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, как сохранить красоту и молодость, какие салонные процедуры сегодня наиболее популярны

Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-косметолог и руководитель клиники Sculptura clinic.В недавнем большом интервью она ответила на самые актуальные вопросы, связанные с косметологией, а также рассказала, как правильно выстроить коммуникации с пациентом.Как и мои родители после школы я точно понимала, что хочу получить медицинское образование и развиваться как специалист в медицинских направлениях. К концу института я поняла, что мне крайне импонирует эстетическая медицина и я решила повышать свою квалификацию в этой области.Я всегда хотела создать свой продукт, что-то новое, особенное. Поэтому пришла идея открыть клинику, собрать квалифицированных специалистов и оказывать пациентам качественные услуги, при этом сохранять здравый смысл и эстетику красоты при оказании услуг, для меня это главный принцип в моей работе.