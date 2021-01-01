Наталья Рудова горюет, что ей достаются роли "тупых тёлок"

Блондинка призналась, что была просто вне себя от злости, когда снова получила сценарий, в котором ей предлагалось сыграть очередного, по её мнению, тупого персонажа или роковую красотку, разбивающую пары."Прислали сценарий, очередная тупая. Не нужно было однажды просить у высшей энергии поиграть в комедиях. Отдохнула от драм, елки-палки. Прошу никогда теперь не играть тупых, пристраивающих свои пуси, телок. Крик души!",- жалуется Наташа на странице своего блога.Она горюет, что чаще всего режиссёры смотрят только на её внешность, сразу ставят ярлык и не пытаются раскрыть её настоящий потенциал в других амплуа."Нет, ну понятно, что очень редко пишут крутые сценарии. Но неужели нельзя посмотреть дальше своего носа и моей внешности?! Ок, даже если не так, неужели люди реально думают, что красивые люди все тупые или не страдают? Не "грызут землю" за свое? Не могут быть жесткими или очень умными??? Это издевательство и ущемление нас!",- чуть ли не плачет девушка, ставшая в своё время самой сексуальной по версии журнала Maxim.Надеемся, что желание Рудовой когда-то исполнится и она сможет сыграть свою большую драматическую роль.