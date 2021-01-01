Перешитая Инесса Шевчук проиграла суд пластическому хирургу

В 2019 году она сдала пластику груди, результатом которой осталась недовольна и решила засудить клинику и врача, получить компенсацию и обязать учреждение переделать ей импланты.«Грудные импланты крутятся по часовой стрелке, и вообще грудь живет своей жизнью. Да, иногда имплант встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно! Ужасные рубцы, будто мясник резал, все изуродовано. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Это доставляет массу комплексов и слез», - жаловалась Шевчук.В итоге тяжбы длились три года и на днях закончились проигрышем безработной, но состоятельной, Инессы. Доказать вину врача и клиники ей не удалось, так как после операции она подписала бумаги, в которых значилось, что результат её устроил и претензий она не имеет. Кроме того, согласно рекомендациям медиков, после вмешательства Шевчук были запрещены физические нагрузки. Однако, Инессе нужно поддерживать форму, так что, уже через несколько дней, она рванула в спортзал, чем хвасталась в соцсети.