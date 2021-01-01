Как сейчас выглядит Валентин Юдашкин

Всем известно, что уже много лет Валентин Юдашкин борется с онкологией и перенес несколько операций, так что к его персоне прикован особый интерес.

В последнее время модельер частенько появлялся на публике в шапочке, что, естественно, порождало вопросы, а не связано ли это с очередным курсом химиотерапии.И вот, накануне Марина Юдашкина поделилась новым совместным фото с мужем, где тот предстал с модным седым гребешком на голове.Конечно, это не тот жгучий брюнет, что был раньше, но все равно красавчик.