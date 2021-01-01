"Этот ужас": Вера Алентова высказалась о своей неудачной пластике

Её лицо было деформированным и кривым. Ранее она славилась красотой и свежестью, а с того момента все стали шептаться о неудачной пластике, мол «перешила себя», «скоро станет не лучше Гурченко». Тогда актриса промолчала и никак не комментировала перемены во внешности.Ну а сейчас Алентова высказалась, признавшись, что действительно тогда легла под нож хирурга который её буквально изуродовал. Из себя артистка постаралась сделать жертву, не только жертву обстоятельств, но и обвинила врача в том, что он буквально заставил её делать операцию, она этого и не планировала, вообще к нему пришла по другому поводу, и оглянуться не успела, как оказалась на столе у этого прохвоста. Результат процедуры Алентову буквально ошарашил, ей хотелось умереть.«Я четыре раза обращалась к пластике — и всегда удачно. В основном мне нужно было что-то подправить, когда я готовилась к съемкам. Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют. Чтобы его не обижать и прекратить разговор на эту тему, поскольку я приехала по другому поводу, я сказала: «Ну, может быть». Доктор понял эти слова по-своему: он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», - вспоминает актриса.Чтобы избавиться от последствий пластики у Веры Валентиновны ушёл не один год. Она уверена, что кроме жира врач вколол ей в лицо что-то ещё, так как уж слишком долго бугры под кожей сохранялись, несмотря на кучу процедур и массажи. Дочь советовала актрисе не показываться на публике в таком ужасном виде, но, сидеть в заточении почти два года было невозможно. Алентова продолжала играть в спектаклях, слыша за спиной насмешки коллег и зрителей, обсуждающих её внешность.К слову, актриса почему-то не стала подавать на клинику в суд и никакой отвественности горе-хирург не понёс. А кроме испорченного лица, в этом медицинском учреждении Алентову ещё и ограбили - вытянули кошелёк из сумки.