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"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры

Вчера, 21:57
Вот уже более пяти лет Линда Евангелиста не появляется на публике.

"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры
Это вызывало много вопросов у поклонников модели, ведь ее коллеги-ровестницы по прежнему продолжают работать. Только в прошлом году Линда призналась, что стала жертвой неудачной пластики, обезобразившей ее фигуру. А теперь она решилась показаться миру, сфотографировавшись для издания People.

"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры


Евангелиста рассказала, что сделала семь сеансов процедуры "замораживания жира" или криолиполиза, после чего ее тело оказалось деформированным. Места, которые она хотела уменьшить, наоборот увеличились, а затем онемели.

"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры


"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могла больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу заговорить", - сообщила Ева.

Она рассказала, что после этого села на жесткую диету, практически отказавшись от еды и стала усиленно заниматься спортом, но ничего не помогло. Вскоре врач поставил ей диагноз парадоксальная жировая гиперплазия.

"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры

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Ключевые слова: julianews, Линда Евангелиста

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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