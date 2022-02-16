"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры

Евангелиста рассказала, что сделала семь сеансов процедуры "замораживания жира" или криолиполиза, после чего ее тело оказалось деформированным. Места, которые она хотела уменьшить, наоборот увеличились, а затем онемели.
"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могла больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу заговорить", - сообщила Ева.
Она рассказала, что после этого села на жесткую диету, практически отказавшись от еды и стала усиленно заниматься спортом, но ничего не помогло. Вскоре врач поставил ей диагноз парадоксальная жировая гиперплазия.