Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой

Там над женщинами поработали стилисты и визажисты.На фото явно видно, что своё лицо Оксана, схитрив, приукрасила таки фильтром, дабы не пугать народ. А вот внешность матери показала как есть.Ведь если быть честной, то жена Джигана без макияжа выглядит вот так.Но, светить масляным опухшим от уколов и процедур лицом блогерша не хочет. Хорошо, что есть мы.Ну а вот, собственно результат похода в салон.Мало кто заметил разницу во внешности Оксаны. «Так Вы не изменились. Фильтр-то тот же самый», «Ну и где Ваше преображение?», - отреагировали пользователи.А вот изменения в образе матери знаменитости заметили все, но мало кто оценил. «Лицо вашей маме сделали, но что за космы висят?», «Причёска совершенно неудачная», «Как-то не очень получилось», - без энтузиазма рассудили в сети.