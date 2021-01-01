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Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой

Сегодня, 14:59
По случаю Дня матери Оксана Самойлова вместе с родительницей отправилась в салон красоты.

Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой
Там над женщинами поработали стилисты и визажисты.

Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой


На фото явно видно, что своё лицо Оксана, схитрив, приукрасила таки фильтром, дабы не пугать народ. А вот внешность матери показала как есть.

Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой


Ведь если быть честной, то жена Джигана без макияжа выглядит вот так.

Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой


Но, светить масляным опухшим от уколов и процедур лицом блогерша не хочет. Хорошо, что есть мы.

Ну а вот, собственно результат похода в салон.

Оксана Самойлова сходила с салон красоты вместе с мамой


Мало кто заметил разницу во внешности Оксаны. «Так Вы не изменились. Фильтр-то тот же самый», «Ну и где Ваше преображение?», - отреагировали пользователи.

А вот изменения в образе матери знаменитости заметили все, но мало кто оценил. «Лицо вашей маме сделали, но что за космы висят?», «Причёска совершенно неудачная», «Как-то не очень получилось», - без энтузиазма рассудили в сети.

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Ключевые слова: julianews, Оксана Самойлова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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