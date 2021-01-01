"Стала самой красивой": Лариса Долина высказалась о своей внешности

Недавно певица говорила о том, что всегда имела комплексы относительно внешности и старалась работать над собой. Но никогда не видела себя красавицей.Теперь же исполнительница считает иначе: «Впервые к 66 годам мне стало нравиться мое отражение в зеркале. Смотрю на себя и получаю удовольствие. Пришлось проделать огромную работу и справиться с изнурительной диетой, но все это стоило моих усилий. Знаете, я обнаружила в себе несвойственную мне уверенность в том, что стала самой красивой».Правда, общественность считает, что не стоит наряжаться в молодежные образы и особенно использовать в таком возрасте розовый. А именно этот цвет Лариса теперь включила в свой обновленный гардероб, наряду с другими яркими оттенками.Но самые преданные поклонники в восторге от внешности Долиной и постоянно осыпают ее комплиментами, спрашивают совета, как стать такими же красивыми и стройными.