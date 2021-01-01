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Татьяна Брухунова отреагировала на сравнения с Елизаветой Боярской

Сегодня, 18:11
Татьяне Брухуновой уверенности в себе не занимать.

Татьяна Брухунова отреагировала на сравнения с Елизаветой Боярской
Она всегда ответит хейтерам, если потребуется.

Татьяна Брухунова отреагировала на сравнения с Елизаветой Боярской


Молодая супруга Евгения Петросяна часто делает пользователям сети замечания и высказывает свое недовольство. Ей не очень нравится такое большое внимание к персоне, обсуждение личной жизни и ребенка.

На этот раз Татьяне не понравилось то, что ее часто сравнивают с известной актрисой Елизаветой Боярской, хотя в душе ей это очень льстит. Но она признается, что не понимает, чем же так схожа с артисткой, разве только ямочками на щеках.

Татьяна Брухунова отреагировала на сравнения с Елизаветой Боярской


Брухунова отметила, что ямочки на щеках – не самое редкое явление на лице человека. И если так посмотреть, тогда она похожа на четверть населения всей Земли. Жена юмориста добавила, что некоторые люди совершенно не думают головой, когда пишут комментарии.

Татьяна Брухунова отреагировала на сравнения с Елизаветой Боярской

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Ключевые слова: Татьяна Брухунова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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