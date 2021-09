Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм

Агата часто выходит в онлайн для общения с фолловерами без макияжа, а также публикует многочисленные сторис, не используя фильтры и маски. Многие подписчики говорят, что именно по этой причине и подписаны на артистку - мол, любят искренность.На днях Агата была на мероприятии журнала GQ, куда пришла в роскошном платье в пол с эффектным разрезом. Ножки актрисы украшали босоножки."Ну что? Образ получился? Как лучше с ногой? Без ноги? Или вообще нога лишняя в этом теле? Ну и конечно, ваши предположения, что же мне вещает Стас????", - спросила Агата у фолловеров.А ещё чуть позже поделилась снимками, сделанными в этот же день, но на них Агата решила скорчить забавные гримасы."Немного красоты вам в ленту от одного талантливого и харизматичного художника фотографии @elguapoworld. U see.. I’m an actor! I am always too emotional", - пояснила Муцениеце. В комментариях отмечают, что даже с высунутым языком - Агата на удивление хороша.