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Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм

Сегодня, 17:13
32-летняя актриса Агата Муцениеце никогда не боялась посмеяться над собой.

Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм
Агата часто выходит в онлайн для общения с фолловерами без макияжа, а также публикует многочисленные сторис, не используя фильтры и маски. Многие подписчики говорят, что именно по этой причине и подписаны на артистку - мол, любят искренность.

Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм


На днях Агата была на мероприятии журнала GQ, куда пришла в роскошном платье в пол с эффектным разрезом. Ножки актрисы украшали босоножки.

Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм


"Ну что? Образ получился? Как лучше с ногой? Без ноги? Или вообще нога лишняя в этом теле? Ну и конечно, ваши предположения, что же мне вещает Стас????", - спросила Агата у фолловеров.

А ещё чуть позже поделилась снимками, сделанными в этот же день, но на них Агата решила скорчить забавные гримасы.

Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм


"Немного красоты вам в ленту от одного талантливого и харизматичного художника фотографии @elguapoworld. U see.. I’m an actor! I am always too emotional", - пояснила Муцениеце. В комментариях отмечают, что даже с высунутым языком - Агата на удивление хороша.

Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм


Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм


Агата Муцениеце покривлялась перед камерой и выложила серию этих фото в Инстаграм

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, myshanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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