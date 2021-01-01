Виктория Боня выпустила косметику для увеличения губ без уколов

Ещё несколько лет назад Виктория Боня впервые презентовала косметику под брендом своего имени. Но тогда была выбрана не верная маркетинговая стратегия.

Товар так и остался незамеченным на рынке. Поэтому в этом году Вика подготовилась более основательно, решив, что на этот раз деньги не должны "улететь в трубу".Боня представила линейку помад, которые, по словам модели, увеличивают губы, но при этом выглядят максимально естественно.Помады будут выходить под брендом Bonya Beauty.