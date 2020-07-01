Елена Темникова вколола в лицо собственный жир: об эффективности этой косметической процедуры рассказала врач-дерматолог

Решение проблемы нашлось в Швейцарии, где ей вкололи ее же жировые клетки. Для того, чтобы побороть внешние изъяны кожи, пришлось взять жир из живота и выделить из него стволовые клетки. Именно эти клетки и вкалывали ей в щеки.- Процедура была жуткой, - призналась тогда Елена Темникова.По мнению дерматолога и косметолога сети клиник ЦИДК Светланы Еременко, процедура, которая была проведена Елене Темниковой, вызывает много вопросов в плане безопасности и эффективности. В России этот метод не используется при решении проблем с постакне, и необходимые исчерпывающие исследования о методике не проводились.Кроме того, современная косметология сейчас настолько многогранна, что есть масса других процедур и техник, которые изучены специалистами не только с положительной стороны, но и выявлены некоторые противопоказания.Воспалительные элементы, то есть прыщи, называются акне. А постакне — это последствия появления угрей на коже лица: неровный рельеф, ямки, деформация кожи. Лечение такой проблемы чаще всего долгий и кропотливый процесс, который включает в себя различные методики.В первую очередь, при борьбе с постакне, назначается медикаментозное лечение, которое будет решать проблему изнутри, так как большинство внешних изъянов является следствием неправильной работы организма, например, гормональный сбой или неверная работа пищеварительной системы. Существует множество видов лекарственных препаратов, способных справиться с этой проблемой, которые блокирует распространение воспалений. Чаще всего специалисты назначают гормональные крема, кислотные мази или средства с ретиноидами, а для лечения тяжелой формы назначаются антибиотики.Плазмолифтинг является процедурой, основанной на введении собственной плазмы пациента. Данная методика разработана недавно, но многие квалифицированные специалисты уже отметили ее эффективность. С помощью плазмолифтинга можно избавиться от пигментных пятен, постакне, придать коже свежий и сияющий вид.Сама процедура происходит таким образом: из вены пациента берется кровь, затем ее помещают в специальную центрифугу, где отделяется плазма, затем этот состав вводят внутрикожно по всему лицу в объеме 3-5 мм.Основное преимущество плазмолифтинга заключается в том, что плазма богата полезными компонентами, которые необходимы для регенерации клеток, кожи, положительно влияет на сосуды, волокна коллагена и на тургорное увлажнение кожи. Так как увлажненная кожа лучше справляется с высыпаниями и следами от них. Кроме того, так как пациенту вводится свой биологический материал, то не возникнут аллергические реакции, и к тому же плазма лучше усваивается, чем жировые клетки.● Острые воспалительные заболевания● Герпес● Хронические заболевания● Коллагеноз● Беременность и лактация● ОнкологияПеред процедурой у пациента берется общий анализ и тест на ВИЧ и гепатит для того, чтобы врач определил, насколько процедура будет эффективна и назначить домашний уход после него, исходя из индивидуальных показателей.Данная косметологическая процедура поможет решить проблему постакне и устранить рубцы, так как проблемный участок кожи наполняется активными действующими витаминами, белком, нуклеиновой аминокислотой.Мезотерапия также является отличной профилактической процедурой. Она не только помогает восстановить кожу, но и предотвращает появление новообразований. Все присущие акне микробы уничтожаются с помощью лазера. Перед процедурой врач тщательно осматривает пациента, выясняет противопоказания и приступает к манипуляциям. С помощью специального состава лицо дезинфицируется, затем наносится специальная мазь, содержащая анестетик. Перед этим врач ставить разметку , куда будет вводится инъекция.Уникальность мезотерапии при борьбе с постакне заключается в том, что активизируется точечное воздействие на необходимую зону на коже, не влияя на весь организм.С помощью специального геля в составе, рубцы заполняются, углубления и поврежденные участки кожи выравниваются, формируя полноценную ткань. Уже после нескольких процедур состояние эпидермиса. Состав безопасен, так как состав аналогичен человеческому коллагену, поэтому кожа хорошо его воспринимает.● Беременность и лактация, так как вещества, которые содержатся в инъекциях, могут негативно повлиять на ребенка● Несовершеннолетним пациентам● Онкологические заболевания, наличие доброкачественных опухолей● Обострения хронических заболевания● Воспаления на коже лица● Патология свертываемости крови● Наличие небольших ран и повреждений на кожеСуществует множество аппаратных техник в борьбе с воспалениями на лице и постакне. Самыми популярными и эффективными является фототерапия и лазерная шлифовка.Лечение акне фототерапией основано на использовании определенного излучения. Интенсивный световой поток воздействует на кожу проблемного участка, уменьшая выработку кожного сала. Видимый клинический эффект наблюдается уже через 7-10 дней. Кроме того, световой поток улучшает кровоснабжение в сальной железе, что способствует репаративным процессам. В результате, фототерапия акне сокращает длительность лечения, способствует восстановительным процессам, предотвращает развитие рубцов. Курс лечения обычно составляет 8-10 процедур.Данная процедура проводится с помощью специального оборудования. Лазер воздействует на верхний слой эпидермиса, убирая дефекты кожи. После обработки кожи лазером, активизируется процесс регенерации, после чего клетки восстанавливаются и обновляются.Для полного устранения постакне может потребоваться от 1 до 7 сеансов.● Герпес● Сахарный диабет● Псориаз● Острая фаза хронического заболеванияБлагодаря современным исследованиям, специалисты выявили множество эффективных и безопасных процедур, которые способны устранить следы постакне и придать коже сияющий и здоровый вид. Не стоит забывать, что не стоит заниматься самолечением и обращаться к опытным врачам, которые подберут необходимый курс лечения, домашний уход и проверенную процедуру.: Екатерина Осипова