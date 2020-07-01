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Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа

Вчера, 13:19
Девушки, пережившие пластику, не всегда делятся тем, как это было на самом деле.

Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа
Блогер Саша Кабаева дружит с Мариной Мексикой уже несколько лет. За это время Марина приняла участие в проекте "Дом-2", переделала себе грудь, набила много татуировок, но самой горячо обсуждаемой темой в Инстаграм Мексики остаётся неудачная пластика её носа.

Напомним, впервые Марина сделала пластику носа в 2016 году по бартеру.

Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа


Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа


Тогда операция прошла неудачно, Мексика была расстроена и вновь отправилась на операционный стол, а потом и ещё раз. В итоге сейчас её нос буквально раскурочен и выглядит, по мнению фолловеров, ужасно. При этом на фото в Инстаграм она его фотошопит и не признаётся, что работа хирурга не удалась.

Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа


Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа


Те, кому нос Мексики не безразличен, обратились к Саше Кабаевой с вопросом, почему она не дала Марине контакты своего доктора. Саша ответила, что предлагала, но Мексика отправилась к другому врачу. Теперь же Кабаева попросила не добивать подругу, так как подобные вопросы делают ей ещё больнее.

Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа


Ниже клип Алексея Воробьёва и его группы "Френды", в котором Марина после двух операций на нос. Кстати, там же снимается и Инесса Шевчук:



И ещё больше фото Марины Мексики из детства, до и после операции на нос:

Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа

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Ключевые слова: Саша Кабаева, Марина Мексика, myshanews

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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