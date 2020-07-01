Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа

Напомним, впервые Марина сделала пластику носа в 2016 году по бартеру.
Тогда операция прошла неудачно, Мексика была расстроена и вновь отправилась на операционный стол, а потом и ещё раз. В итоге сейчас её нос буквально раскурочен и выглядит, по мнению фолловеров, ужасно. При этом на фото в Инстаграм она его фотошопит и не признаётся, что работа хирурга не удалась.
Те, кому нос Мексики не безразличен, обратились к Саше Кабаевой с вопросом, почему она не дала Марине контакты своего доктора. Саша ответила, что предлагала, но Мексика отправилась к другому врачу. Теперь же Кабаева попросила не добивать подругу, так как подобные вопросы делают ей ещё больнее.
Ниже клип Алексея Воробьёва и его группы "Френды", в котором Марина после двух операций на нос. Кстати, там же снимается и Инесса Шевчук:
И ещё больше фото Марины Мексики из детства, до и после операции на нос: