Саша Кабаева пожалела Марину Мексику после повторной неудачной пластики носа

Блогер Саша Кабаева дружит с Мариной Мексикой уже несколько лет. За это время Марина приняла участие в проекте "Дом-2", переделала себе грудь, набила много татуировок, но самой горячо обсуждаемой темой в Инстаграм Мексики остаётся неудачная пластика её носа.Напомним, впервые Марина сделала пластику носа в 2016 году по бартеру.Тогда операция прошла неудачно, Мексика была расстроена и вновь отправилась на операционный стол, а потом и ещё раз. В итоге сейчас её нос буквально раскурочен и выглядит, по мнению фолловеров, ужасно. При этом на фото в Инстаграм она его фотошопит и не признаётся, что работа хирурга не удалась.Те, кому нос Мексики не безразличен, обратились к Саше Кабаевой с вопросом, почему она не дала Марине контакты своего доктора. Саша ответила, что предлагала, но Мексика отправилась к другому врачу. Теперь же Кабаева попросила не добивать подругу, так как подобные вопросы делают ей ещё больнее.Ниже клип Алексея Воробьёва и его группы "Френды", в котором Марина после двух операций на нос. Кстати, там же снимается и Инесса Шевчук:И ещё больше фото Марины Мексики из детства, до и после операции на нос: